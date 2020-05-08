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NBA／各隊陸續開放球場 麥凱倫：這值得嗎？

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

NBA在本周傳出有三支球隊將重新開放訓練設施後，讓復賽似乎是指日可待，不過包括目前還沒有重新開放訓練設施計畫的達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban），以及拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）都對於聯盟的作法抱持懷疑態度。

NBA的訓練設施不得開法禁令將在這兩日解除，其中包括騎士、金塊以及麥凱倫所屬的拓荒者都將在本周重新開放訓練球場，讓球員可以自由選擇是否回到球場訓練，且下周預計將會有更多球隊跟進。

但對於聯盟不再強制規定的作法，麥凱倫在今天受訪時就坦言，雖然對於球隊將採取的防疫措施感到放心，但並不確定重開球場的作法是否正確，「我就像世界其他地方的人所擔心的一樣，儘管我很開心現在我們可以自己做選擇，也對於拓荒者球團的謹慎和防疫措施感到安心，但當我得知聯盟正在採取的措施時，你會思考是不是應該要更嚴格一點，或是這值不值得。」

身為球員工會副主席的麥凱倫，在NBA新冠肺炎疫情爆發前，就是聯盟球員最早具有防疫意識的球員，包括率先宣布將不為球迷進行簽名，儘管當時一度引發爭議，但在聯盟疫情擴散後，也獲得各界讚賞。

雖然聯盟與球隊都訂下了球員重返訓練球場後的相關防疫規範，但麥凱倫認為這樣做等同於讓訓練大打折扣，「你將被規定不能使用這個、不能使用那個，現在你還必須被規定與教練保持12呎的距離，你要如何確保每個人都能保持這個距離。」

而獨行俠老闆庫班則是在昨天就表態，在無法為所有球員與員工進行檢測，確保大家安全無虞下，將不會馬上跟進開放訓練設施，今天他再度強調，「球員應該要相信誰？如果你是一名教練或是訓練員，又該要相信誰？這是一次將人們重新聚在一起的決定，我們是否該相信。」

拓荒者 NBA 獨行俠

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