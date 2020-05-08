失控的零號情報員 亞瑞納斯自毀前程

接下籃球大帝喬丹退休後的球隊核心，從不被看好的二輪選秀出身到獲得年度進步獎，轉而成為球隊第一人，擠身當時聯盟頂級後衛行列的一代狂人。曾幾何時貴為聯盟中著名的得分型控球，球風剽悍狂傲，最後卻自毀前程，他是球迷記憶中的零號情報員—亞瑞納斯(Gilbert Arenas)。

亞瑞納斯生涯一共度過12個賽季，但絕大多數的精彩片段僅集中在2002到2007這短暫五年，其全盛期更不到五年之久。縱使他在大學戰場有著亮眼成績，率領著亞利桑那大學闖進全美冠軍賽，但他的職業之路並不被看好，球風過於獨霸，眼中只有籃框是多數人對他的印象。

然而從第31順位加盟勇士開始，自尊心很高的他便立志要讓首輪沒有選擇他的球隊後悔。菜鳥年下半季便嶄露頭角，整季出賽47場有30場先發，當時勇士戰績並不強，他在第二年就82場全勤站穩先發，場均飆升至18.3分6.3助攻4.7籃板，前途似錦。選前令人擔憂球風太獨的評價，在勇士倒也與隊友、教練團磨合的還不錯。

亞瑞納斯(左)是在2001年選秀第二輪的第2順位才被勇士挑走，有趣的是當年選秀狀元是被巫師選中的布朗，而巫師正是亞瑞納斯兩年後就會去的地方。 2001-02 Upper Deck 球員卡

後喬丹時代 巫師隊的新招牌

第三個球季來到東區成為亞瑞納斯的職涯轉捩點，因母隊勇士無法開出匹配薪資而被巫師高薪挖角找來填補喬丹退休後的得分空缺。一舉晉升千萬年薪俱樂部的亞瑞納斯急於證明自己，出賽時間高達37.6分鐘，有著19.6分5助攻4.6籃板的數據。

不過亞瑞納斯的進攻套路逐漸被對手解讀出習性，而制定針對性戰略，兩分球命中率是前三年最低的39%。身為巫師寄予厚望的新招牌球星，亞瑞納斯來到華盛頓似乎碰上撞牆期。首年亞瑞納斯並沒有帶動球隊戰績，巫師僅25勝57敗作收，個人碰上傷病困擾，例行賽打打停停只出賽55場。

零號探員大放異彩 連續三年好光景

真正讓他大放異彩的是隔年健康回歸的2004-05賽季，例行賽出勤達80場，單場砍下25.5分4.7籃板5.1助攻，命中率上修至43%，六度得分飆破40大關，將他個人進攻能力往上提升一個檔次。

亞瑞納斯、抄截王休斯(Larry Hughes)、傑米森(Antawn Jamison)三人聯手以第五種子順位闖進季後賽第二輪，帶給睽違季後賽七年的巫師充滿希望的未來。第四年不論是團隊或個人的突破性成績，都讓陣中一哥亞瑞納斯身價水漲船高，首度榮膺入選明星賽的肯定，並開啟連續三年的職業巔峰期並幫助巫師接連三季叩關季後賽。

隔年雖然休斯轉投騎士，但巫師趕緊從湖人交易來小前鋒巴特勒(Caron Bulter)，和傑米森、亞瑞納斯共組攻擊力強悍的巫師三劍客。團隊單場得分101分當中，就有超過67分來自這三人的貢獻，亞瑞納斯個人也是締造生涯最猛的得分紀錄，整季場均29.3分6.1助攻3.5籃板2抄截，高居聯盟第四。

亞瑞納斯不需要過多花俏的盤球，他的進攻手段多來自擋拆後的中距離跳投，持球帶一步、旱地拔蔥跳投或者啟動速度驚人的切入，甚至是大號三分球，令人津津樂道的絕殺鏡頭等等，皆是他的拿手好菜。這年巫師再度以第五種子進到季後賽，面對騎士詹姆斯(Lebron James)系列賽35.7分、5.7助攻、7.5籃板的肆虐，雖然巫師最終以2比4提早放暑假，但亞瑞納斯平均34分、5.3助攻、5.5籃板的強勢回擊則毫不遜色。

巫師在2006年季後賽雖然不敵騎士，但亞瑞納斯(右)強拚詹姆斯(左)的戲碼卻是相當精彩。 歐新社資料照片

2006-2007球季，亞瑞納斯作客洛杉磯，在湖人主場和布萊恩(Kobe Bryant)同場飆分，單場狂砍60分8籃板8助攻，技壓老大的45分10助攻8籃板，最終率領巫師在延長賽踢館成功，成為他生涯中蔚為經典的傳奇一戰。

2005到2007三年之間成為亞瑞納斯最風光的回憶，兩次年度第三隊、一次年度第二隊，連續三年參與全明星周，甚至以東區後場第二高票入選明星賽先發。亞瑞納斯的實力、人氣都獲得許多球迷青睞，同時也是知名運動品牌力棒的代言球星。 無論是球場成就的榮耀、或商業獲利都頗為豐厚，聲勢如日中天。

巔峰轉折期隨之到來 場外麻煩事搞壞名聲

但亞瑞納斯的巔峰期轉折很快地隨之而來，下半季弄傷內側韌帶就此宣告他一直以來狂放不羈的球風威力大打折扣，爆發力不比當年。隨後兩年多再和傷勢搏鬥，合計才替巫師出賽15場，但高層認為當時才26歲的亞瑞納斯仍有機會以健康姿態重回球場，願提供6年總值破億的天價合約續約，但顯然這成為日後制服組一項豪賭失敗的操作。

傷病成為亞瑞納斯跌倒的絆腳石，但招致籃球生涯毀滅的卻是自己的暴躁情緒與脫序行為。亞瑞納斯著名的持槍事件想必不用多說，與隊友一言不合，針鋒相對，持槍事件鬧大到聯盟高層關注，造成危安問題被擴大討論，大大損害聯盟形象。 面對聯邦政府的調查期，亞瑞納斯不但沒有沉痛悔改，態度甚至毫不在乎，某次賽前與隊友嬉鬧下，仍大膽比出持槍手勢，惹惱聯盟果決將亞瑞納斯禁賽。

與亞瑞納斯持槍互嗆的克里坦頓(右)在離開球場之後，還真的因開槍殺人而被判入獄，亞瑞納斯應該要慶幸當時被球團發現立即處理，要不然後果真的不堪設想。 歐新社資料照片

亞瑞納斯輕浮的態度，場外惹麻煩，休息室氣氛殺手，紙醉金迷的夜生活，讓球隊對於亞瑞納斯的難搞越來越頭痛，市場價值也隨之急遽下滑。

在2010-11賽季球監解禁之後，亞瑞納斯的身手、爆發力早已不復昔日，加上他還有形象重創，以及管理問題等，巫師球團也決定認賠這筆億元肥約，將他送到奧蘭多魔術。

與巫師分道揚鑣的亞瑞納斯，基本上也結束了在聯盟發光發熱的日子。但亞瑞納斯似乎自信過了頭，不以為意地認為，不用出賽就能坐領高薪是多麼令人嚮往的成就。在他被交易到魔術後，總共只替出賽49場，場均21.6分鐘，不起眼的8分2.4籃板3.2助攻，完全也配合不上魔術的隊型需要。魔術一樣認賠買斷合約，亞瑞納在這年度過無球可打的窘境。

亞瑞納斯(左)來到魔術隊之後改穿1號球衣，分明是想超越前輩麥葛瑞迪吧，結果卻是適應不良，表現大不如前。 歐新社資料照片

2011-12賽季，灰熊決定給亞瑞納斯再出發試試看的機會，只是亞瑞納斯這幾年的停滯，穩健的投籃手感盡失，與身體狀態的下滑，讓他的競爭力已難在聯盟中生存。

最後在灰熊僅打了17場球，出賽12.4分鐘，留下4.2分、1.1籃板、1.1助攻的路人成績，雙方便解除合作關係，從此亞瑞納斯就再也踏不進這天選之人才有辦法進入的籃球聖殿。

曾與艾佛森、布萊恩相提並論 亞瑞納斯自毀前程

後涯後期無法適應魔術、灰熊給予的角色球員定位，老大心態無法正確調適，讓他錯失最後還能留在聯盟討生活的機會，落得黯然離開最高籃球殿堂的結局。

很可惜亞瑞納斯當年是名得分天賦能和艾佛森、布萊恩相提並論的砍將型後衛，有人氣、有實力，球隊戰績也不差。 他的職業生涯理當有更長的壽命，即便是遇上傷病拖累，那也不是打垮他立足於NBA的最後一根稻草。

亞瑞納斯自己無法建立正確的心態、樹立球星榜樣，甚至待人處事、場上惹麻煩等，是他在市場乏人問津的最大根源。亞瑞納斯這個名字，又是一位精華期如流星般匆匆劃過球迷心中的過客球星，他開高走低，自毀前程的籃球故事令人不勝唏噓。

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