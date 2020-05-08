楊恩將超越柯瑞？ 三星vs.五星射手檔次大不同

老鷹22歲控球後衛楊恩，NBA第二個賽季就打出場均 29.6分、9.3助攻「超級球星」數據，並入選東區明星隊先發，他的投籃、成就、數據都超越勇士柯瑞，美國NBC電視訪問楊恩，他說雖然很尊敬柯瑞，但自認為未來可能超越柯瑞，成為NBA史上最佳射手。

柯瑞生涯最好數據就是2015-16年生涯第二個MVP賽季，場均30.1分、6.7助攻，三分球命中率4成54，締造單季命中402個三分球歷史最多紀錄。

楊恩生涯第二季以3成61三分球命中率命中205個。楊恩的投籃命中率、三分球命中率距離柯瑞都還有兩個檔次以上差距。柯瑞生涯11季三分球命中率4成35，楊恩兩季三分球命中率3成4。

22歲楊恩射程遠，球路刁，球風非常聰明，生涯前兩季表現超乎預期。柯瑞生涯前三季跟楊恩一比，柯瑞除了三分球命中率維持超水準4成35以上，其他各方面數據楊恩確實都比柯瑞更可怕，更具未來性和想像空間。

楊恩(左)的投籃準度和關鍵球處理能力，跟柯瑞(右)不在同一個檔次，而且是還有不小的差距。 2019 Panini 球員卡

但楊恩自認為未來成就可能超越柯瑞，成為NBA史上最佳射手為題，就有點太超過。楊恩現在還能打出漂亮數據，除了個人能力和球技出眾，有兩個主要原因：

1、老鷹是個爛隊

對手很少會每個晚上針對楊恩投籃和進攻進行防守和圍堵，加上楊恩投籃命中率(4成37)、三分球命中率(3成61)都很平凡，楊恩和老鷹的對手很少採取針對性防守去對付楊恩，讓他有更多自由發揮和出手空間。柯瑞生涯投籃命中率4成76，三分球命中率4成35，這樣的水平和表現，楊恩生涯肯定很難追上。

一旦老鷹成為季後賽球隊，甚至更有威嚇性，楊恩的出手、空間和自由發揮就會受到限制，一如各隊對付柯瑞，柯瑞在季後賽簡直空手跑動、連接球都很困難。

2、楊恩還不是個咖

對手也還沒有把他當一回事。這是一名球員在聯盟的分量和等級，楊恩成為東區先發明星，充其量就是「三星」，未來想要跟「五星」檔次柯瑞比較和競爭史上最佳射手，路還很長，能力還差得很遠，光是命中率的差距就可以看出，兩人的球星等級和分量，最好就是三星比五星，楊恩需要提升、進化的細節還非常非常多。

如果要比帶隊能力和領袖氣質，甚至比兩人都不很出色的防守。柯瑞已經是聯盟領袖級球星，湖人詹姆斯同列聯盟第一級帶隊領袖，楊恩現在就只是明星球員，他很年輕還有成長空間，也有很長的路要學要走。

至於防守，柯瑞防守並不出色，但也沒那麼差，外線都低估柯瑞的防守能力和對位。楊恩的防守就是一團糟，論防守能力，兩人還有差距。

想要當NBA最強射手這種事對楊恩來說實在還太早，先想想怎麼樣把老鷹帶離「樂透區」比較實際。 2019-20 Panini球員卡

最重要的投籃、投巧和天賦，楊恩命中率已經說明一切，他就是一般般射手，得分高、助攻多，很大原因是老鷹戰術、球權、主導力都在他身上，他有無限開火權和自由發揮空間，一旦對手施壓，針對性防守專門釘住楊恩，他的投籃和發揮都會受到壓制。

不論是球星等級、帶隊能力、投籃技巧，柯瑞都處於一個絕對高度和優勢，楊恩這種一般般命中率未來想要超越柯瑞投籃、帶隊和其他各種表現，機率微乎其微。

楊恩是很出色年輕球星，未來還會更成熟，他是很棒得分武器，但想要成為歷史級射手，這樣的命中率和輸出方式肯定很難。