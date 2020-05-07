NBA／球隊重啟訓練 總教練不准參加

NBA受新冠肺炎影響，從3月12日全面停賽，本周終於有突破進展，已有3支球隊計畫本周重新開放訓練場館，復賽似乎看到曙光，不過《ESPN》名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息指出，球員恢復訓練後可接受團隊成員的建議，但總教練卻被排除在外。

沃納羅斯基表示，根據消息來源透露，所有球隊的總教練都不允許參加或觀察球員的訓練，但球團其他成員甚至助理教練等，都沒受此限制。

若是消息來源資訊屬實，球隊開放訓練場館後，球團可指定6名助理教練或球員發展部門的人員監督球員訓練，但不包括總教練；目前聯盟仍建議球員和教練保持12英呎（約365公分）的社交安全距離，不過包括騎士、拓荒者和金塊隊本周都將開放訓練設施，騎士球團表示將採取相關措施，像是一個籃框只有一個球員搭配一名助教，仍會遵從12英呎的距離規定。

NBA主席席佛（Adam Silver）也打算和球員工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）與全聯盟球員進行電話會議，時間訂在美國時間本周五。