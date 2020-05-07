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NBA／不跟進重開訓練設施 庫班：無法為每個人檢測

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）表示，若無法隊進場人員普篩，將不會貿然恢復訓練。 歐新社
達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）表示，若無法隊進場人員普篩，將不會貿然恢復訓練。 歐新社

NBA在今天傳出各球隊將陸續開放訓練設施後，也有部分球隊因為地方禁令尚未解除或是出於安全理由仍不打算跟進，包括達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）就表示，在無法為所有進場人員都進行檢測的情況下，將不會貿然恢復訓練。

依照NBA日前規定各隊不得於8日前開放訓練設施的時限將近，已有騎士、金塊、拓荒者三支球隊表態將會在本周重新開放訓練設施，不少球隊也將會在未來兩周內跟進，為NBA的復賽提前做準備。

不過從新冠肺炎疫情爆發以來，身為各隊老闆之間聲量最高的獨行俠老闆庫班，今天被問到是否打算跟進開放訓練設施時，他則是同樣持保守態度，並強調在確定球員與工作人員安全無虞前，還不打算跟進。

「最大的問題就在，我們無法為每一個人進行檢測，這代表我們無法確保所有人的安全，不論是對於球員還是其他人來說都是如此。」庫班在談到重新開放訓練設施一事時說：「儘管我們做更多的防疫教育或是預防措施，但我認為這都是不值得的。」

庫班強調，目前獨行俠球員都還是透過自主訓練維持自身狀態，並且會前往戶外場地進行訓練或投籃，在無法確保他們安全問題的情況下，冒險重新開放訓練設施並不值得。

獨行俠 NBA 金塊

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