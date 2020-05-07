NBA／盼17日開放訓練球場 湖人主帥：非我們能決定

NBA在今天傳出本周至少會有三支球隊重新開放訓練設施的消息後，不少球隊也跟著表態重新開放的時間，包括洛杉磯湖人就有意在17日跟進，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）就表示，雖然目前的狀況不是球團說了就算，但他也對於NBA的復賽感到期待。

NBA在日前向各隊發出8日前不得開放訓練設施的規定，在限制日期即將到來的情況下，今天已有騎士、拓荒者和金塊三隊宣布將會在本周重新開放訓練設施，供自願者進行自主訓練，不過參加的球員也將面臨嚴格的防疫規定。

而湖人所在的加州，日前已頒布了四階段的經濟重啟計畫，不過體育場館必須直到第三階段才能重新開放，這也讓他們傳出可能在17日才跟進開放訓練設施，並且仍存在變數。

湖人總教練佛蓋爾表示，是否重新開放球館並不是湖人球團能做決定，且還必須做好安全上的考量，「這不在我們的控制範圍內，只要能確保安全、條件適合，我們遲早會回到球場中。」

不過佛蓋爾也強調，對於本賽季復賽仍是感到樂觀，儘管球隊目前仍面臨不少挑戰，「我是個樂觀的人，我一直都認為我們有機會打完這個賽季，儘管這也有可能不會發生。現在我們的困難包括無法監控球員的訓練和體能狀況，也無法做一些技巧性的訓練。」

除了湖人外，國王與老鷹都預計在下周開放訓練設施，至於鵜鶘在受到當地州政府的隔離禁令影響下，可能要到下半個月才有機會重新開放訓練球場。