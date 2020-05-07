快訊

防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／奧運金牌失而復得 尤英：夢一隊隊內激烈競爭

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「The Last Dance」近來在全球同步播放引發不少話題，其中在第五集中講述了喬丹與「夢幻一隊」出征巴塞隆納奧運會的故事，而身為成員之一的前紐約尼克明星明星中鋒尤英（Patrick Ewing）也分享了當年訓練，以及自己的兩面奧運金牌一度遺失的故事。

身為NBA在90年代的四大中鋒之一，尤英雖然在職業生涯從未拿下過冠軍戒指，不過他不僅在1994年幫助母校喬治城大學拿下NCAA冠軍，還在同年披上洛杉磯奧運會國家男籃戰袍，以地主身份將金牌留在美國，後來他更在1992年的巴塞隆納奧運會成為夢幻一隊的一員，與喬丹、魔術強森（Magic Johnson）等人聯手向全球展示美國隊的壓倒性實力。

不過尤英在今天受訪時，也談到了當年兩面奧運金牌與NCAA冠軍戒指遺失的趣事，「當時我在紐約的房子被盜了，他們偷走了我的獎牌，不過我隨即打給柯蘭吉洛（Jerry Colangelo），很開心他為我找來了兩面替代獎牌。」

至於尤英的大學冠軍戒指則是被放上網路拍賣，讓現在已經回到母校擔任總教練的他直言，很幸運的失而復得，「竊賊拿走了我的大學冠軍戒，但有人試圖把它放上eBay拍賣，這讓我有機會把它拿回來。」

而尤英也談到了當年夢幻一隊制霸所有比賽的過程，並認為當時夢一隊不僅對外競爭，隊內練習時每名球員也互相較勁，「當時喬丹和強森皆曾開玩笑表示想掌管比賽，而喬丹總是想確保強森知道，現在是屬於他的時代。此外，我們還有馬龍（Karl Malone）與巴克利（Charles Barkley）、我和羅賓森（David Robinson），我們彼此較勁，而柏德（Larry Bird）雖然受傷無法全程參賽，但他也不斷在場邊噴垃圾話。」

喬丹 強森 巴塞隆納

延伸閱讀

摔倒被重播最多次的男人 羅素並非輸家

停賽期間忙於訓練 巴特勒：還沒看喬丹紀錄片

苦等不到喬丹電話 巴克利坦言破冰不樂觀

首次3連霸後突然退役 喬丹：身心精疲力盡

相關新聞

摔倒被重播最多次的男人 羅素並非輸家

如果人生的成就只能二選一，你會希望自己的成功被遺忘，還是自己的失敗被人們牢牢記住，甚至被一再重播。對於布萊恩．羅素（Bryon Russell）來說，過去這20年來就是活在這樣的困境裡，而且每十年他就

NBA／下一步開放團隊訓練 魔術CEO：勞動節結束賽季

NBA官方尚未公告何時復賽，不過在各媒體和球團高層陸續爆料下，已逐漸拼湊出時間表。魔術隊執行長馬汀斯（Alex Mart...

NBA／奧運金牌失而復得 尤英：夢一隊隊內激烈競爭

NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「The Last Dance」近來在全球同步播放引發不少話題...

NBA／聯盟、球員工會開電話會議 三隊將重開訓練設施

因為新冠肺炎疫情停擺近兩個月後，NBA在今天傳出有三支球隊將於本周重新開放訓練場館的消息，而聯盟主席席佛（Adam Si...

NBA／賓州、新澤西禁解除晚 76人總管有備案

NBA聯盟在美國時間8日開放各隊進入訓練場館，然而賓州和新澤西州都是新冠肺炎重災區，禁令解除恐還要一段時間。76人隊總管...

NBA／歐洲球星歷史最佳陣容 帕克挑選這5人

做為發展最成功的國際球員之一，帕克（Tony Parker）近日接受採訪時選出心中的歐洲球員最佳5人。 帕克把自己放在控球後衛上，得分後衛是已逝的南斯拉夫天才球星彼卓維奇（Drazen Petr

NBA／復賽方案多 金塊中鋒：可能幾個城市閉門打

NBA有許多復賽方案，就金塊隊中鋒普拉里（Mason Plumlee）得到的資訊，聯盟可能選擇幾個城市重啟賽程，不過「閉...

NBA／西蒙斯復賽有望回歸 76人總管樂觀看待

受到腰背部神經壓迫影響，西蒙斯（Ben Simmons）從2月末就陷入無限期停賽，不過由於新冠肺炎疫情持續擴大，也間接讓他獲得更長更充足的復原時間。費城76人的總管布蘭德（Elton Brand）近日

NBA／盛讚同梯唐西奇 楊恩：他非常聰明

做為選秀同梯，加上又有選秀權交易的過程，楊恩（Trae Young）和唐西奇（Luka Doncic）整個生涯顯然都避不開被各界拿來比較。近日，楊恩在接受採訪時就聊到唐西奇，他表示唐西奇是非常聰明的球

NBA／代表美國隊出征東京奧運？ 巴特勒：沒興趣

許多NBA球星都渴望代表國家隊出征奧運，並獲得夢寐以求的金牌，即便曾經奪過，也很難放棄繼續征戰的機會，畢竟是一種巨大榮譽。不過熱火隊當家球星巴特勒卻對此興趣缺缺。 先前，美國男籃公佈了東京奧運訓

NBA／苦等不到喬丹電話 巴克利坦言破冰不樂觀

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）近來因為紀錄片「The Last Dance」的播放，生涯中的總總事蹟再...

NBA／談球衣可能被湖人退休 加索：莫大榮幸

曾經協助湖人完成冠軍2連霸大業的加索（Pau Gasol），其身穿的16號球衣有可能會被球團退役。對此，加索表示倘若成真，他將感到莫大榮幸。 「如果這件事真的發生，那將會是我一大榮幸。如果能夠成

熱門新聞

NBA／苦等不到喬丹電話 巴克利坦言破冰不樂觀

成功並非僥倖！NBA退役巨星皮朋 起初僅是器材經理

中職／搶當千人幸運兒 不分熱區採單一票價

NBA／首次3連霸後突然退役 喬丹：身心精疲力盡

中職／球迷準備進場 美媒：大聯盟和韓職密切關注

NBA／歐洲球星歷史最佳陣容 帕克挑選這5人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。