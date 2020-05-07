NBA／奧運金牌失而復得 尤英：夢一隊隊內激烈競爭

NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「The Last Dance」近來在全球同步播放引發不少話題，其中在第五集中講述了喬丹與「夢幻一隊」出征巴塞隆納奧運會的故事，而身為成員之一的前紐約尼克明星明星中鋒尤英（Patrick Ewing）也分享了當年訓練，以及自己的兩面奧運金牌一度遺失的故事。

身為NBA在90年代的四大中鋒之一，尤英雖然在職業生涯從未拿下過冠軍戒指，不過他不僅在1994年幫助母校喬治城大學拿下NCAA冠軍，還在同年披上洛杉磯奧運會國家男籃戰袍，以地主身份將金牌留在美國，後來他更在1992年的巴塞隆納奧運會成為夢幻一隊的一員，與喬丹、魔術強森（Magic Johnson）等人聯手向全球展示美國隊的壓倒性實力。

不過尤英在今天受訪時，也談到了當年兩面奧運金牌與NCAA冠軍戒指遺失的趣事，「當時我在紐約的房子被盜了，他們偷走了我的獎牌，不過我隨即打給柯蘭吉洛（Jerry Colangelo），很開心他為我找來了兩面替代獎牌。」

至於尤英的大學冠軍戒指則是被放上網路拍賣，讓現在已經回到母校擔任總教練的他直言，很幸運的失而復得，「竊賊拿走了我的大學冠軍戒，但有人試圖把它放上eBay拍賣，這讓我有機會把它拿回來。」

而尤英也談到了當年夢幻一隊制霸所有比賽的過程，並認為當時夢一隊不僅對外競爭，隊內練習時每名球員也互相較勁，「當時喬丹和強森皆曾開玩笑表示想掌管比賽，而喬丹總是想確保強森知道，現在是屬於他的時代。此外，我們還有馬龍（Karl Malone）與巴克利（Charles Barkley）、我和羅賓森（David Robinson），我們彼此較勁，而柏德（Larry Bird）雖然受傷無法全程參賽，但他也不斷在場邊噴垃圾話。」