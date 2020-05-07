NBA／聯盟、球員工會開電話會議 三隊將重開訓練設施

因為新冠肺炎疫情停擺近兩個月後，NBA在今天傳出有三支球隊將於本周重新開放訓練場館的消息，而聯盟主席席佛（Adam Silver）與球員工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）也將與全聯盟球員進行電話會議，讓NBA的復賽似乎指日可待。

NBA在美國時間3月11日停賽至今已近兩個月，儘管這中間不斷有復賽的相關消息，但聯盟卻始終無進一步說明，不過美國媒體今天報導，NBA主席席佛與球員工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）已決定，將在後天與所有球員進行電話會議，主要將是聽取球員們的意見與疑問。

在同一天，NBA也傳出將允許球隊重新開放訓練設施，並在當地公共衛生機關的許可下，開放自願者進行維持社交距離的訓練，而NBA也將會與各球隊分享來自衛生機關、疾病管理防治中心和傳染病專家的意見。

在這樣的前提下，目前已傳出騎士、拓荒者和金塊將會在美國時間周五重新開放訓練設施，其中騎士球團就指出，這次的恢復訓練將是自願且有限度的，包括一個球員與助教搭配使用一個籃框、球團將會提供每一名球員至少兩顆印上名字與編號的球，以及教練必須配戴口罩與手套等等規定。

騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）指出，騎士所屬的俄亥俄州在三月中關閉了相關設施後，球團就一直與當地衛生機關保持聯繫，並將會遵從聯盟在場上球員與教練必須保持12呎（3.65公尺）的距離規定，「這次的訓練將是自願性的，沒有人會被迫做任何事情。」