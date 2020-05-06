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WSBL／電信菜鳥後衛搧3鍋 隊友：想搶阻攻后

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
電信菜鳥劉惠茹處女秀表現亮眼。記者蘇健忠／攝影
電信菜鳥劉惠茹處女秀表現亮眼。記者蘇健忠／攝影

第15季WSBL今天在台北體育館正式開幕，首日賽程就上演去年冠軍戰戲碼，中華電信隊雖挑戰衛冕軍國泰失利，但162公分的菜鳥後衛劉惠茹在長人陣繳出9分、8籃板、3助攻和3阻攻成績單，成電信亮點。

面對上季冠軍陣容再加入3名旅外球員的國泰，電信首節還以17：22咬住比數，但國泰上季在MVP林育庭領軍下，第二節就以28：17拉開領先，最終以90：72迎接勝利。

攻下電信最高18分的黃湘婷認為，國泰陣容完整，球員「功能性」都好，但第一場彼此試探意味濃，對上從高中就一路同隊的老戰友王維琳也平常心，「沒特別，就正常打。」

電信去年重返冠軍戰，今年陣容變化不大，黃湘婷認為補進劉惠茹有加分效果，「鋒線可以更快，之前阿姿姊（潘姿吟）被守到就沒人了，現在有人能衝！」她還打趣說，個頭嬌小的劉惠茹除籃板數和助攻數是全隊最高，今天還送出單日最高的3火鍋，隊友都稱她想搶「阻攻后」。

樂見新血發揮，黃湘婷也點名射手林玉書進步許多，「她以前重量都推不起來，現在進步很多，心態也一直在準備。」球隊今年目標自然是延續去年打進冠軍戰的成績，持續挑戰龍頭國泰。

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