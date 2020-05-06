WSBL／MVP轟26分 國泰拉跨季連勝

第15季WSBL今天閉門舉行開幕戰，挑戰連霸的國泰女籃和上季冠軍戰對手中華電信正面交鋒，國泰在3名旅外黃凡珊、陳鈺君和王維琳加入下戰力再升級，加上上季MVP林育庭單場26分挹注，終場90：72輕取電信，也將上季「全勝封后」的連勝場次跨季再推進。

黃凡珊是第13季WSBL冠軍戰MVP，第13季後和陳鈺君都赴陸挑戰WCBA，本季回歸，加上原本電信體系出身的王維琳加盟，讓國泰再添即戰力；王維琳首戰就碰老東家，她替補出賽，上半場就有6分、7籃板貢獻，加上上季冠軍戰MVP林育庭13分、羅蘋11分挹注，半場已取得50：34領先。

第三節林育庭持續飆分，她節末兩飆三記三分球，除將差距擴大到74：52，個人得分也推進到26分；第四節電信黃湘婷雖有3投3中的外線表現，兩隊差距仍維持兩位數，最終國泰就以18分差距笑納開季第一勝。

電信雖吞敗，但菜鳥後衛劉惠茹「處女秀」不見生澀，上半場9分、5籃板都是全隊最高，第一節雖也領到3犯，但162公分的身高卻搧出單日新高的3阻攻，成電信新球季戰力。