NBA／下一步開放團隊訓練 魔術CEO：勞動節結束賽季

NBA官方尚未公告何時復賽，不過在各媒體和球團高層陸續爆料下，已逐漸拼湊出時間表。魔術隊執行長馬汀斯（Alex Martins）透露，聯盟初步決定要在勞動節（美國時間9月7日）前後讓球季告一段落。

《ESPN》名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）上個月就爆料聯盟屬意在勞動節前後結束賽季，魔術隊執行長所言也證實此說法，他今日代表商業工作小組出席橘郡產業復甦論壇，表示勞動節是其一時間點。

「我們最晚預計打到勞動節，若有必要勞動節後幾天也有可能。」馬汀斯指出這是上周所得知的消息，同時也初步討論2021-2022賽季延後開季的可能，以因應今年賽季時間的不確定性。

若要勞動節前後誕生總冠軍，賽事估計至少7月得重啟，本月聯盟也允許球隊在各州許可下，開放出入訓練場館，馬汀斯表示，下一步會朝向開放團隊訓練，「但在此同時，聯盟工作小組也正在研擬如何讓球賽恢復，並評估各種可能模式。」