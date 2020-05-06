NBA／復賽方案多 金塊中鋒：可能幾個城市閉門打

NBA有許多復賽方案，就金塊隊中鋒普拉里（Mason Plumlee）得到的資訊，聯盟可能選擇幾個城市重啟賽程，不過「閉門」進行幾乎是百分百的確定。

普拉里接受《丹佛郵報》訪問時提到，關於復賽有聽到許多說法，「從工會的會議上，我得知有很多計畫和策略正在制訂，希望能重啟賽季。」

「大家都知道，在這時間點上，我們是為了轉播而打，期待有任何觀眾是不切實際的。」普拉里還提到，工會也有在討論減少旅遊聚會，「我也有聽說將10支球隊在一個、兩個或三個城市的說法，季後賽的進行方式也有不同版本。」

NBA受到新冠肺炎影響，從3月12日開始全面停賽，聯盟主席席佛（Adam Silver）在最近一次記者會對於復賽並沒太多進展，僅表示一切都可以放在檯面上討論。

美國是新冠肺炎的重災區，有超過123萬例確診數、超過72000人的死亡數都是全球最高，聯盟若想重啟賽季，讓球員減少非必要的移動顯然是考慮選項，是否像「泡泡」一樣將球員隔離起來也是討論方案之一。