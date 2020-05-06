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NBA／苦等不到喬丹電話 巴克利坦言破冰不樂觀

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
巴克利表示儘管自己仍將喬丹視為朋友，但兩人間的關係要破冰恐怕不樂觀。 歐新社
巴克利表示儘管自己仍將喬丹視為朋友，但兩人間的關係要破冰恐怕不樂觀。 歐新社

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）近來因為紀錄片「The Last Dance」的播放，生涯中的總總事蹟再度被拿出來討論，其中包括與「惡漢」巴克利（Charles Barkley）在退役後關係惡化的故事；而巴克利在今天參加活動被問及此事時表示，儘管自己仍將喬丹視為朋友，但兩人間的關係要破冰恐怕不樂觀。

向來心直口快的巴克利，在球員時期雖然與喬丹保持不錯的關係，不過退役轉任球評後，巴克利卻在喬丹成為山貓（黃蜂前身）經營者後批評他的經營方式，甚至還直言喬丹聘請了一些只會阿諛奉承的朋友，讓兩人間關係轉為惡化，且直至今日雙方仍未化解誤會，讓巴克利在今天出席活動時坦言，確實感到遺憾。

「他就像是我的兄弟一樣，這種關係我們維持了20多年，我確實對此感到難過。」巴克利在談到與喬丹的關係變化時說：「對我來說，他仍舊是史上最偉大的籃球員，我對他除了祝福沒有別的，不過我對此（雙方關係）無能為力，兄弟。」

巴克利強調，雙方的關係破裂顯然不只是因為對喬丹經營之道的評論，「他有我的電話，他隨時可以聯繫我，不過已經過了很長一段時間了，所以我想問題不是出在這裡。」

身為聯盟中最敢講的球評之一，巴克利不諱言自己無法理解，明明「禪師」傑克森（Phil Jackson）也對喬丹說過一樣的話，但兩人間至今卻能維持良好關係，卻選擇與自己撕破臉。

「對一個名人來說，要朋友對你誠實是很困難的，尤其是像他這樣的球星。」巴克利談到對喬丹的人際關係看法時說：「不過這就是我跟他成為好友的原因，因為他知道『我可以問巴克利任何事情，他都會給我最直接的答案。』但工作是我的一部分，因為我不能在電視上說一名總管很爛，但卻因為喬丹是我兄弟，我就說他做得太好了，這樣太虛偽了。」

喬丹 巴克利 黃蜂

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