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NBA／群組聊天維繫感情 公鹿洛培茲兄弟卻遭「排擠」

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
公鹿球員靠群組聊天室來維繫感情，但未使用iPhone手機的洛培茲（Brook ＆ Robin Lopez）兄弟檔遭到「排擠」。 路透、美聯社
公鹿球員靠群組聊天室來維繫感情，但未使用iPhone手機的洛培茲（Brook ＆ Robin Lopez）兄弟檔遭到「排擠」。 路透、美聯社

身為本賽季NBA的奪冠熱門球隊，密爾瓦基公鹿在球季因新冠肺炎疫情停賽後，仍透過球員間的群組聊天室來維繫感情，僅有未使用iPhone手機的洛培茲（Brook ＆ Robin Lopez）兄弟檔遭到「排擠」，讓弟弟羅賓笑著說：「我們就是在自己小角落的奇怪雙胞胎。」

公鹿在賽季停賽前以53勝12敗排名聯盟龍頭，並且是首支搶下季後賽門票的球隊，讓他們被看好有機會搶下隊史第二冠，儘管在新冠肺炎疫情爆發後，不少人都認為為本賽季各隊間的競爭投下變數，但公鹿球員強調這對於團隊的影響並不大。

「我們在季初的前幾場比賽就建立了良好的化學效應，這將不會是短暫或是無法持續的。」公鹿後衛康納頓（Pat Connaughton）在談到球隊本賽季的良好化學效應時說：「我們所有人都相當樂觀，大家都想爭取冠軍，但這不會只是這一年的事情，而是更長遠的，為了未來幾年或是更久以後。」

事實上公鹿的團隊氣氛確實是聯盟中數一數二的，包括賽前歡樂的「WWE式」慶祝儀式，已成為網路上的火熱話題，而在停賽期間，公鹿球員也都會透過群組聊天室來維持感情，球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）更在聊天室中扮演要角，後衛布萊德索（Eric Bledsoe）說：「他在群組中講了很多笑話。」

不過公鹿雙胞胎中鋒洛培茲兄弟卻是「唯二﹁錯過這些笑話的人，因為兩人不是使用iPhone手機，導致無法加入聊天行列，小洛培茲說：「因為我們是用Android，我過去曾遇過類似的狀況，不過我們就是在自己小角落的奇怪雙胞胎兄弟。」

去年在世錦賽期間，代表美國隊出征的大洛培茲就曾因為使用非iPhone手機而錯過了團隊聚餐，只能在房間中使用客房服務叫餐，當時他說：「我能說什麼？我可是三星手機的愛用者。」

公鹿 洛培茲

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