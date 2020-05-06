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NBA／杜蘭特復賽後回歸？ 籃網總管：這是上億的問題

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

NBA因為新冠肺炎疫情仍無復賽消息，布魯克林籃網明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）是否有可能在本賽季歸隊，成為籃網球迷關注的問題，不過總管馬克思（Sean Marks）強調，杜蘭特的復出攸關的是一筆上億美元的生意，球團將盡可能地不提出任何時間表。

杜蘭特在上賽季代表勇士出征總冠軍賽後，發生嚴重的阿基里斯腱撕裂傷勢，儘管他在季後透過先簽後換的方式轉戰籃網，但籃網球團為了保護他，早早就宣布賽季提前報銷，確保杜蘭特能夠在完全康復後再歸隊。

不過在NBA受到新冠肺炎疫情影響，目前復賽仍遙遙無期，球迷是否有機會在本賽季看到這位兩屆總冠軍賽MVP首度披上籃網戰袍出賽，仍在停賽期間引發各界好奇。

但籃網總管馬克思在今天受訪時仍舊維持保守態度，指出杜蘭特的復出與否攸關的是一筆高達上億美元（杜蘭特在籃網前三個賽季薪資為1.16億美元）的問題，球團將不會輕率作出決定，「說真的，我們已經盡可能不去談論有關他的任何時間表。」

馬克思強調，儘管籃網球團為了讓杜蘭特復出做出不少努力，但最了解他身體的仍是杜蘭特，「不過我們都不知道這次的大流行會對大家造成什麼影響，更不用說是杜蘭特了。」

杜蘭特在三月中坦言是籃網染疫四名成員中的一員，儘管之後他未出現任何病徵且傳出康復消息，但包括他的經紀團隊都強調，還沒有討論過關於本賽季復出的問題，馬克思說：「當你對杜蘭特這樣的球員進行龐大投資後，你永遠不會想要迫使他回來，只有等到他以百分之百康復，並取得適合的時機，他才會回到場上。不過我可以告訴你，在疫情之前，他看上去就像是過去那個杜蘭特，這是一件好事。」

杜蘭特 籃網 NBA

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