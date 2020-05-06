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NBA／雙星破冰盼助隊奪冠 爵士高層：他們需要彼此

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與後衛米契爾（Donovan Mitchell），日前因為新冠肺炎染疫一度傳出關係惡化，不過爵士籃球營運副總裁林賽（Dennis Lindsey）在今天受訪時透露，在兩人經測試呈現陽性反應後，已經盡釋前嫌，並希望幫助爵士搶下總冠軍。

身為NBA首位染上新冠肺炎的球員，戈貝爾在疫情擴散前對於防疫工作的輕率表現，一度遭到各界批評，包括隨後測試也呈現陽性反應的好兄弟米契爾，也一度坦承對於戈貝爾的舉動感到相當沮喪，兩人間甚至有查達一個月的時間沒有互相交談，關係一度降至冰點。

不過在戈貝爾多次公開致歉後，米歇爾也選擇原諒，爵士營運副總裁林賽在今天接受媒體訪問時說：「他們已經將過去拋諸腦後，準備像一名職業球員一樣向前行。因為新冠肺炎，3月11日那一個夜晚對於聯盟來說是史無前例的，也讓我們球隊被放大檢視，不過我們都很滿意整個團隊所展現的意識，包括了米歇爾與戈貝爾。」

林賽強調，在這次的染疫風波後，爵士每一名成員間都彼此聯繫進行溝通，包括球隊老闆、管理階層、教練團和球員間都關心著彼此，「他們深知自己都很需要彼此，現在我們想要成為那一支拚戰到最後一刻的球隊。」

爵士在這次因疫停賽前，以41勝23敗排名西區第四名，其中米歇爾繳出個人生涯最高的平均24.2分外帶4.4籃板4.2助攻，戈貝爾則有15.1分13.7籃板和2阻攻，兩人一攻一守的表現，將是爵士在季後賽與其他列強拚搏的最大本錢。

爵士 Donovan Mitchell Rudy Gobert

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