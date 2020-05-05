NBA／被放逐一年身心低潮 安東尼：人生重要篇章

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）NBA生涯在拓荒者一通電話下得以延續，他坦言在此之前身心狀態都已跌入谷底，自我懷疑和放棄向他襲來，但他知道拓荒者機會可遇不可求，也深信會是他生涯回憶錄最戲劇性篇章。

籃球生涯一路走來備受眷顧的安東尼，在2017年遭遇瓶頸急轉直下，從從被雷霆隊交易到老鷹，轉戰到火箭隊卻只打了10場又遭釋出，與過去在東岸叱吒風雲的狀態大相逕庭。

沒球打的日子裡，安東尼情緒深陷低谷，現在能夠侃侃而談，一切都是藉著自己一步步重建而來，「我知道這一季會是我生命故事中的最重要篇章。」

安東尼坦言，從在東區場均能拿22、23分的紐約尼克明星球員，備受器重，轉眼被交易到雷霆隊、火箭隊都不如預期，「那是我生涯15年來首度脫離籃球。對我而言需要很大的調適。」

一如先前所言，安東尼表示這一年空白讓他成長，也是重要的轉捩點，「我認為有人能了解我曾經歷過的一切，才能有今天的我。我指的是自我懷疑，以及在心態上幾乎要放棄一切。」