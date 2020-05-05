NBA／紀錄片揭嗜賭成性黑暗面 喬丹：我只是好勝
近期NBA最受矚目的紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）不僅呈現「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）與公牛隊拚冠過程，也檢視喬丹沉迷賭博的黑暗面。喬丹在紀錄片中強調自己沒有成癮賭博問題，只是太好勝。
《最後一舞》第6集揭開喬丹對賭博難以抗拒的熱衷，沉溺賭博的問題最初在1993年被披露。
喬丹1992年出庭時，坦承曾寫了5.7萬美元的支票給綽號「瘦子」(Slim)的地下賭徒鮑勒（James Bouler），據傳賭博也是他1991年缺席奪冠球隊造訪白宮行程原因。
前聖地牙哥運動場總管、喬丹的高球球友伊斯奎納（Richard Esquinas）也曾爆料，喬丹在高球賭局中欠債120萬美元，並多次被目擊在1993年東區決賽期間，多次出入亞特蘭大賭場。
喬丹回應他樂於和所有人交流高球，「如果他們想賭，我們就會賭。我也從中得知對方是什麼樣的人。我也學到教訓，但我不認為賭博有什麼錯。」
「我從來不打賭比賽，我只賭我自己。」喬丹不認為自己有賭博問題，「我只有競爭心態的問題。」
喬丹的父親在1993年遭到謀殺，當時警方以強盜謀殺作結，後續調查中顯示另有原因，外界也將喬丹告別籃壇與賭博和父親聯想。
然而曾撰寫《 麥可喬丹傳》（Michael Jordan: The Life）的作家贊貝（Roland Lazenby）表示這是無稽之談，指出喬丹退休純粹是因為父親逝世過於悲傷，並非賭博欠債。
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