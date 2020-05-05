NBA／前公牛3冠成員 哥哥新冠肺炎過世

和公牛隊打下3座總冠軍的前內線大將金恩（Stacey King），成為新冠肺炎的「受災戶」之一，他透過社群平台表示，哥哥拉莫因（Lamoyne King）因染疫過世，享壽60歲。

「我哥哥拉莫因昨天早晨因為新冠肺炎離世，所以請採取必要措施來保護自己和摯愛的人。」金恩透過推特發布沉重消息，不忘呼籲大家做好各種防疫，「待在家裡，持續保持社交距離，還有戴著口罩，這種病是來真的。」

金恩1989年選選秀會第6順位被公牛挑中，1991到93年參與球隊3連霸王朝，1993到94球季被交易到灰狼隊，之後也轉戰過塞爾蒂克隊和獨行俠隊（小牛隊），1997年退役。

金恩生涯累積出賽438場比賽，平均有6.4分、3.3籃板，目前工作是在芝加哥《NBC Sports》擔任公牛的播報員。

美國是新冠肺炎重災區，確診數已超過120萬人，造成69000人死亡，NBA也因爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）染疫，從3月12日暫停所有賽事，目前復賽仍沒時程表，聯盟已宣布延遲原訂下周進行的樂透抽籤日及選秀體測，6月底的選秀日預期也會受影響。