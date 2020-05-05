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NBA／120億收購論壇球場 快艇掃除建新主場最後障礙

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
洛杉磯快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）在今天完成與麥迪遜花園廣場集團的論壇球場四億美元（約台幣120億元）收購案。 路透
洛杉磯快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）在今天完成與麥迪遜花園廣場集團的論壇球場四億美元（約台幣120億元）收購案。 路透

洛杉磯快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）在今天完成與麥迪遜花園廣場集團的論壇球場四億美元（約台幣120億元）收購案，未來除了將把論壇球場打造成世界一流的娛樂場所外，也為快艇想在英格爾伍德打造新主場掃除了最後的障礙。

鮑默在今年三月以527億美元身家登上《富比世》全球職業球團老闆的資產排行龍頭，就連在全球富豪排行榜中都能躋身第11名，雄厚財力也成為快艇在洛杉磯全力發展的最大支柱。

而鮑默在過去幾年一直希望讓快艇能夠結束與湖人共用主場的日子，並希望在英格爾伍德打造球隊專屬主場；不過礙於該地區已經有麥迪遜花園廣場集團旗下的論壇球場，新球場成立恐對於該場館造成營運上的損失，讓該集團決定訴訟，反對快艇打造新主場。

不過在今三月底就傳出鮑默旗下集團新公司「CAPSS LLC」將以四億美元的價碼收購論壇球場，並在今天正式拍板，並將留用大部分員工，未來該公司將會把論壇球場當作音樂表演場地來經營，而快艇新主場打造計畫也將能推進到下個階段。

快艇商業營運總裁查克（Gillian Zucker）說：「我們很高興論壇球場加入我們的大家庭，他們擁有一批才華洋溢的團隊，創造了世界一流的娛樂場所，我們將會繼續保持這項聲譽。得到論壇球場將縮短我們與新主場的距離，這也將讓我們有機會為英格爾伍德地區帶來更多的好處，包括採取協作方式管理交通和社區活動。」

快艇 湖人

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