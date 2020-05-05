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NBA／超過6成球迷盼閉門復賽 球員擬面對兩次篩檢

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
有超過6成的球迷希望美國各大職業運動聯賽能夠先以閉門開打的方式進行復賽，而不是等到球迷得以進場才重新運作。 法新社
有超過6成的球迷希望美國各大職業運動聯賽能夠先以閉門開打的方式進行復賽，而不是等到球迷得以進場才重新運作。 法新社

從美國時間3月11日起就全面停賽的NBA，近來針對復賽的議題討論熱度也愈來愈高，根據美國ESPN所做的民調顯示，有超過6成的球迷希望美國各大職業運動聯賽能夠先以閉門開打的方式進行復賽，而不是等到球迷得以進場才重新運作。

NBA本賽季在例行賽邁入尾聲前就遭遇新冠肺炎疫情，導致陷入進退兩難的局面，而為了確保球員、球迷與工作人員的安全，聯盟至今仍未宣布停賽後的下一步動向，包括各界討論多時的單一場地復賽等，都未列入聯盟的正式討論範疇中。

不過美國運動迷顯然對於缺少體育競賽的日子感到厭煩，根據ESPN近日針對全美1004位18歲以上的運動賽事支持者所做的民調顯示，有約6成5的民眾認為體育賽事應該在不開放觀眾進場的情況下先進行復賽，而當再增加了球員必須在旅館中接受嚴密監視這項附加條件時，這項提議的支持度更提升到7成6。

儘管這項民調並非是針對NBA，而是包含MLB、NHL等其他北美職業運動聯盟，但卻有消息人士指出，原訂在美國時間9月10日展開新賽季的NFL並不打算將不開放觀眾進場作為選項。

而今天也傳出NBA有意在六月底展開訓練營，並在七月正式恢復賽季，以利在九月前完成本賽季賽事，並在今年聖誕節前展開下賽季賽程；不過在復賽之前，球員除了要接受14天的隔離外，還必須進行兩次的快篩檢測，通過者才能參加訓練營，為剩餘賽季提前做準備。

對於NBA的復賽至今仍是眾說紛紜，在疫情期間多次發表個人意見的獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）則表示，NBA的復賽與否應該是聽取科學家的意見，而不是由政客來下指導棋，「問題在於新冠肺炎病毒的疫苗和治療能夠有多大的成效，如果能像治療流感一樣，那我們就能讓觀眾回到球場上。但現在的問題是，我們不知道疫苗何時才會誕生。」

NBA 獨行俠

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