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日本「最後的教室」：廢棄校舍牢記傷心歷史

90年代公牛王朝 現代NBA爭冠模板

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
1996年公牛第二度開啟3連霸王朝時，陣中除了喬丹、皮彭、羅德曼外，請說出還有哪些球員？(答案在文末) 1996 Upper Deck 球員卡
1996年公牛第二度開啟3連霸王朝時，陣中除了喬丹、皮彭、羅德曼外，請說出還有哪些球員？(答案在文末) 1996 Upper Deck 球員卡

90年代「公牛王朝」，喬丹率領公牛兩度三連霸，即使過了22年，公牛王朝、三連霸、總冠軍球隊交易操作組合依舊膾炙人口。甚至可以說，公牛在爭冠組建過程的細節思路，早早為現代NBA樹立爭冠模板。

1991年喬丹率領公牛第一度贏得總冠軍，喬丹生涯第一冠，其實經過長達至少五年部署。喬丹1984年入行，1985年公牛選進籃板手兼防守苦工歐克利，1987年公牛在第五順位選進全能小前鋒皮彭，第十順利挑中籃板一流大前鋒苦工葛蘭特。至此，公牛的天賦、年輕化和核心陣容都得到完美補強，隨著喬丹成為聯盟得分王，更加成熟具帶隊能力，公牛管理階層著手積極部署為總冠軍鋪路。

公牛第一步操作是1988年夏天送走喬丹至友兼打手歐克利，跟尼克換來7呎1射中鋒卡特萊特。歐克利是籃板好手兼禁區防守悍將，但公牛在87年已經選到身材更高大，相同位置葛蘭特，用歐克利換一名先發、防守、經驗都一流中鋒，這是爭冠最重要組合元素。

1987年卡特萊特場均17.5分、7.7籃板，投籃命中率5成3，他在紐約只是尤英的替補，發展空間和上場時間，球隊角色都在削減，尼克也需要歐克利這樣籃板苦工為尤英鋪路，雙方一拍即合。這是一筆雙贏交易。有了雙核心喬丹、皮彭，有長人中鋒坐鎮禁區負責攻防，有籃板手和防守苦工，剩下就是配角。

當喬丹(右)正式帶領公牛起飛時，苦力中鋒卡特萊特(左)其實有很多的貢獻，只是他的名字現今早已被淡忘。 1992-93 SkyBox 球員卡
當喬丹(右)正式帶領公牛起飛時，苦力中鋒卡特萊特(左)其實有很多的貢獻，只是他的名字現今早已被淡忘。 1992-93 SkyBox 球員卡

公牛第一個三連霸有三名主要輪換後衛，但這三個其實都是純射手，他們是派克森、阿姆斯壯和三度明星賽三分球大賽冠軍哈吉斯。

公牛爭冠人員部署很清析，圍繞喬丹和皮彭兩名核心持球員打造球隊，三名外線純射手，都具備穩定三分投射能力，這在30年前完全不重視三分球和跑轟、反擊的NBA，建隊觀念非常先進。

內線部分金恩、普度、史考特威廉斯三人都是身高6呎10吋以上人形路障和防守苦工，加上一名速度專做犧牲打前鋒李文斯敦，公牛主要輪換多達10人。

公牛第一冠陣容組合+規格是：兩個超級球星喬丹、皮彭和籃板手葛蘭特組成三巨頭，三個三分純射手部署，四名內線長人苦工，加上一個犧牲打前鋒。這套陣容和配置，其實就是現代NBA爭冠球隊建隊模板。

公牛第二個三連霸，籃板手葛蘭特換成羅德曼，三巨頭核心更完整，中鋒卡特萊特換成澳洲中鋒龍利，三分射手柯爾入隊，全能後衛哈波進入先發，扮演喬丹影子，另外更重要的是最佳第六人庫柯奇更成熟、更關鍵，他是幫助公牛第二個三連霸陣容更和諧完整DNA。

柯爾在公牛第二度3連霸時期擔任3分球射手，他不但賺到3枚冠軍戒，還領悟出新型戰術的運用，成為他未來成為勇士單季73勝教練的基礎。 2019-20 Certified 球員卡
柯爾在公牛第二度3連霸時期擔任3分球射手，他不但賺到3枚冠軍戒，還領悟出新型戰術的運用，成為他未來成為勇士單季73勝教練的基礎。 2019-20 Certified 球員卡

在並不重視三分球的90年代NBA，公牛建隊早已配置各種純射手，另外更重視全能球員，身高在195-205公分之間，能持球、可以打多個位置、球技多功能、可以相互取代，喬丹、皮彭、庫柯奇、哈波都是範本，他們都能控球、發起攻勢、自主進攻，為隊友創造機會。

公牛第二個三連霸冠軍陣容，帶給NBA教父萊里無限啟發，當年萊里帶領邁阿密熱火，連續多年倒在公牛腳下，他早就預測未來NBA將會進入「球員不分位置，場上球員大多200公分上下，全攻全守，每個球員都能持球終結進攻，也能在外線和禁區得分創造空間」。

現在重新看90年代公牛組建球隊內容、配置和交易簽約過程，簡直就是現代NBA模板，三分外線、速度、防守為主，球員更多不分位置，內線是負責策應偷襲長人苦工，一切都是速度、防守、外線至上。全隊至少兩到三個持球、攻勢發起點，這是公牛在90年代如此無敵重要基石。

以古鑑今，公牛王朝其實就是當代小球，三分攻勢，全能籃球，快速攻防轉換，創造場上更大空間潮流先驅。

1996年公牛奪冠全隊合照。 1996 Upper Deck 球員卡
1996年公牛奪冠全隊合照。 1996 Upper Deck 球員卡

喬丹 公牛 柯爾

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