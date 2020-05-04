快訊

敦睦艦隊增1人確診 其餘344官兵今晚就可以回家

獨／連勝文接智庫副董事長 周守訓出任執行長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／喬丹「初戀」非NIKE 紀錄片曝首選是adidas

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
喬丹與品牌球鞋。 美聯社
喬丹與品牌球鞋。 美聯社

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）1984年和NIKE簽下合約，至今品牌旗下「Jordan Brand」獲益驚人，然而喬丹紀錄片《最後之舞》中透露，喬丹最初首選是Adidas，卻因數個因素無法如願，才輾轉加入NIKE誕生出品牌「金雞母」。

據富比世（Forbes）統計，喬丹牌去年銷售總額達到31.4億美元，喬丹從中獲益1.3億美元，是現役球星所不能及。

但最初喬丹並沒有意願加入NIKE，首選其實是Adidas，就連時任品牌發言人懷特（Howard White）都知道喬丹早就心有所屬，「在80年代早期，NIKE大部分以跑鞋為主，所以喬丹其實並沒有意願加入。」

經紀人法爾克（David Falk）透露，當時adidas表示很想簽下喬丹，但沒辦法為他訂製簽名鞋款，甚至沒有報價。

另一方面，Converse已經有多名大咖球星博德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson），喬丹說：「他們告訴我，沒辦法想像把我放在這些大咖之前。我只能回答ok，好吧。」幾經波折並在在家人和法爾克的勸說下，最終喬丹與NIKE簽下25萬美元代言合約。

喬丹 魔術 強森

延伸閱讀

布萊恩現身喬丹紀錄片 魔術強森：對球迷來說意味很多

柯瑞經得起考驗 勇士助教：他能適應任何時期

對喬丹懷滿滿敬意 布萊恩最討厭被問彼此單挑誰贏

挺賈霸成就史上最佳 丁威迪稱喬丹體能沒這麼神

相關新聞

NBA／喬丹「初戀」非NIKE 紀錄片曝首選是adidas

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）1984年和NIKE簽下合約，至今品牌旗下「Jordan Brand」獲...

NBA／現身喬丹紀錄片 魔術強森：對Kobe迷來說意味很多

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「最後之舞」最新一集中，有許多關於喬丹與已逝湖人隊傳奇球星布萊恩...

NBA／憶雷納德絕殺76人 范弗利特：原以為不會進

暴龍隊去年在東區季後賽第二輪與76人隊的「搶七」大戰，雷納德（Kawhi Leonard）在右側底線中距離出手，球在籃框...

NBA／柯瑞和喬丹不同 勇士教頭：柯瑞太特別

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片「最後之舞（The Last Dance）」播出後，跨世代球員間的...

NBA／對喬丹懷滿滿敬意 布萊恩最討厭被問彼此單挑誰贏

《ESPN》紀錄片「最後之舞」最新一集中，布萊恩（Kobe Bryant）得到出場機會，他在其中談到對喬丹（Michael Jordan）滿滿敬意，也很感謝老大哥一直以來對自己照護，還有無私指導球技，

NBA／活塞壞孩子狠勁有限度 巴克利吐槽一打架就不行

活塞「壞孩子軍團」過去令對手聞風喪膽強悍防守風格至今仍為人津津樂道，退役球星並轉任球評巴克利（Charles Barkley）近期談到這NBA最知名反派角色，一方面強調對方場上下手之狠，另一方面卻也說

NBA／盼提升效率 布克：期許未來發展更全能

根據報導，太陽當家球星布克（Devin Booker）近日接受採訪時表示，隨著場上5個位置區分愈趨於模糊，他期盼自己能夠更加全面性的發展，同時打得要更有效率。 「我認為現在已經轉變成無特定位置的

NBA／挺賈霸成就史上最佳 丁威迪稱喬丹體能沒這麼神

搶搭《ESPN》紀錄片「最後之舞」熱度，不少討論話題都圍繞喬丹（Michael Jordan）打轉，像是他經紀人之前就提到如果來到現今時代防守強度，喬丹可以平均50或60分不是問題，但籃網後衛丁威迪（

NBA／老爸拒站台賺1億美元 喬丹子喊下次先通知我

喬丹（Michael Jordan）過去經紀人法爾克（David Falk）曾透露，自己過去曾替客戶談到再好不過代言機會，簡單說只要去站台2鐘頭就能進帳1億美元，但卻遭到喬丹斷然回絕，這也讓喬丹兒子得

NBA／巴克利排史上前5 詹姆斯、布萊恩落榜

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片近期播出，成NBA賽季因新冠肺炎暫停的一大話題，「史上最佳球員」...

NBA／全能鋒線小球風格 柯爾：公牛陣型正是當今潮流

柯爾（Steve Kerr）曾是公牛第2度三連霸的冠軍成員，成為總教練後又帶領勇士連續5年闖進總冠軍賽，並贏得3座總冠軍。要說能夠比較這兩支統治力十足的王朝球隊，柯爾絕對是當仁不讓的人選。 「人

NBA／現身慰勞醫療救護人員 海斯倫憶昔險些送命驚魂

邁阿密先前在新冠肺炎襲擊美國之初，曾因渡假海灘不顧防疫擠滿人潮而上新聞，熱火老將同時也是當地土生土長的海斯倫（Udonis Haslem）就寫親筆信，刊登在《球員論壇》呼籲重視防疫，同時也批評媒體選擇

熱門新聞

中職／米蘭達大殺四方 中信兄弟留得住嗎？

NBA／老爸拒站台賺1億美元 喬丹子喊下次先通知我

中職／美媒推薦中、韓職球星 朱育賢唯一台將且排首位

中職／朱育賢10轟出爐 刷新中職最快紀錄

NBA／巴克利排史上前5 詹姆斯、布萊恩落榜

中職／媒體爆味全龍接洽曼尼 領隊吳德威：不是事實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。