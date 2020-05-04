NBA／喬丹「初戀」非NIKE 紀錄片曝首選是adidas

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）1984年和NIKE簽下合約，至今品牌旗下「Jordan Brand」獲益驚人，然而喬丹紀錄片《最後之舞》中透露，喬丹最初首選是Adidas，卻因數個因素無法如願，才輾轉加入NIKE誕生出品牌「金雞母」。

據富比世（Forbes）統計，喬丹牌去年銷售總額達到31.4億美元，喬丹從中獲益1.3億美元，是現役球星所不能及。

但最初喬丹並沒有意願加入NIKE，首選其實是Adidas，就連時任品牌發言人懷特（Howard White）都知道喬丹早就心有所屬，「在80年代早期，NIKE大部分以跑鞋為主，所以喬丹其實並沒有意願加入。」

經紀人法爾克（David Falk）透露，當時adidas表示很想簽下喬丹，但沒辦法為他訂製簽名鞋款，甚至沒有報價。

另一方面，Converse已經有多名大咖球星博德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson），喬丹說：「他們告訴我，沒辦法想像把我放在這些大咖之前。我只能回答ok，好吧。」幾經波折並在在家人和法爾克的勸說下，最終喬丹與NIKE簽下25萬美元代言合約。