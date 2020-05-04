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NBA／現身喬丹紀錄片 魔術強森：對Kobe迷來說意味很多

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
喬丹(左)與布萊恩。 美聯社
喬丹(左)與布萊恩。 美聯社

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「最後之舞」最新一集中，有許多關於喬丹與已逝湖人隊傳奇球星布萊恩Kobe Bryant）的片段，對此湖人前傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）表示，這對很多人來說意味著很多，尤其是洛杉磯與Kobe的球迷。

看到最新一集的紀錄片中出現不少布萊恩的鏡頭，魔術強森說：「這對很多人來說意義重大，尤其是洛杉磯，同時這也對Kobe的球迷們來說意義重大，他們會需要這些，沒人能夠忘記曾發生過的事情，對湖人球迷和Kobe球迷都意味著什麼。」

魔術強森認為，這集紀錄片讓人知道兩人的關係是如何形成的，「Kobe很尊重其他人，但對喬丹特別不同，他視喬丹為偶像，這種情感不同於其他人。」

事實上，喬丹與布萊恩的私下情誼少為人知，直到布萊恩今年初搭機意外驟逝後，喬丹出席追思會的致詞時，他淚眼回憶布萊恩這個「小老弟」，說他總愛半夜傳簡訊煩人，甚至感性的說「布萊恩死了，我身上的一部分也死了。」也讓人知道兩人的好交情。

「他們兩人從未公開談論此事，但我認為他們可以互相理解。」魔術強森說，「布萊恩想達到那個水平，他一直跟我說，『我不僅想在球場上想像你和喬丹一樣，私下也想和他一樣。』這也是Kobe告訴我的最後一件事，他一直希望得到喬丹的尊重。」

魔術強森說説：「Kobe沒有太多朋友，但喬丹絕對是其中一人，我認為，到他們這樣的級別，沒有人可以加入他們的對話，他知道喬丹很在乎他，相反的，Kobe也很在乎喬丹。」

喬丹 Kobe 布萊恩

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