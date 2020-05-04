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NBA／憶雷納德絕殺76人 范弗利特：原以為不會進

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
雷納德(中)。 美聯社
雷納德(中)。 美聯社

暴龍隊去年在東區季後賽第二輪與76人隊的「搶七」大戰，雷納德（Kawhi Leonard）在右側底線中距離出手，球在籃框彈了四下破網完成絕殺；范弗利特（Fred VanVleet）近日受訪時坦言，自己認為那球應該不會進，等待進球的時刻像有20多分鐘一樣漫長。

暴龍去年成功打下隊史首座總冠軍，而在追冠過程中，最讓人難忘的就是與76人的「搶七」大戰，最後12.1秒76人靠著安比德（Joel Embiid）兩罰俱中追到1分差，之後雷納德也站上罰球線，第二罰卻彈框而出，讓巴特勒（Jimmy Butler）快攻上籃擺進兩分，在終場前4.2秒扳平戰局。

暴龍將最後一擊交給雷納德，他在蜂鳴器響起前於右側底線中距離出手，球在籃框上彈了四下後成功破網，暴龍也靠著雷納德這顆精彩決殺球挺進東區決賽。

回憶起這精彩的一球，范弗利特至今仍難忘，「那顆球在籃框上彈了好幾下，我想每個人都記得那場比賽的每一個瞬間。我們知道那是雷納德最喜歡的出手位置，但當時他出手後，從我當時站在他身後板凳席的角度來看，我覺得那球應該進不了。」

范弗利特繼續說：「之後那球在籃框上彈了四下，感覺卻像有20多分鐘一樣漫長，最終當球破網的那一刻，感覺整個球場、所有球迷都鬆了一口氣。」

雷納德 暴龍 76人

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