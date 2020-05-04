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NBA／柯瑞和喬丹不同 勇士教頭：柯瑞太特別
「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片「最後之舞（The Last Dance）」播出後，跨世代球員間的比較又成話題，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）也是被拿來和喬丹比較的人選之一，這次他得到球隊傳奇助教亞當斯（Ron Adams）背書，不常讚美球員的勇士助教可是對柯瑞滿滿稱讚。
亞當斯上灣區的《NBC Sports》提到，柯瑞的努力讓他可以在任何領域都獲得成功，「他是個能享受生活的人，他打球充滿樂趣，我不會說別人沒有或是不行，不過他的方式真的非常獨特。」
他形容柯瑞不受框架束縛，有適合自己的生活方式，但在球場又非常認真，有強烈的求勝意志，「這和喬丹及其他球員不同，柯瑞是在不同的時代打球，面對不同防守規則，但他的方式可以適應任何時期，他的努力和所有傑出球員相仿。」
柯瑞上季率勇士連續5季闖進總冠軍賽，三分球命球數也是現役球員首位，身手早受認證，不過本季他因左手掌骨折缺賽多時，復出只打1場比賽聯盟就因新冠肺炎暫停所有賽季，想締造更多紀錄還得再等等。
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