NBA／巴克利排史上前5 詹姆斯、布萊恩落榜

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片近期播出，成NBA賽季因新冠肺炎暫停的一大話題，「史上最佳球員」的討論度也再起，「惡漢」巴克利（Charles Barkley）最近也分享他心目中的史上最佳五人，喬丹高居首位，但沒有今年驟逝的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），也不見湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）。

巴克利是在和肯塔基教頭卡里帕利（John Calipari）對談時曝心目中的最佳五人，喬丹沒有意外名列龍頭，之後則是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）和「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

「喬丹之後就沒特別排名，布萊恩第六、詹姆斯第七，還有貝勒（Elgin Baylor）和威斯特（Jerry West）。」巴特克細數。

他也解釋為何「小皇帝」不在前五，「你知道，我愛詹姆斯和他的一切，但我仍認為現今他們打球的方式，完全不像活塞壞小子（bad boy Pistons）。我告訴你，那些傢伙上場會試著去傷害別人，我之前總是告訴大家，當和活塞交手，要先打回去和家人告別，以免天人永隔。」

布萊恩不在巴克利榜上前五名是相同概念，不過「小飛俠」生涯握有五枚冠軍戒，比詹姆斯多了兩枚，或許是排名優於「小皇帝」的原因。