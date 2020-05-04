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NBA／盼生涯終老熱火 阿德巴約：像海斯倫一樣

NBA台灣 / udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿德巴約。 美聯社
阿德巴約。 美聯社

進入邁阿密熱火3個賽季，阿德巴約（Bam Adebayo）終於在本季大幅突破，繳出平均16.2分10.5籃板5.1助攻1.2抄截1.3阻攻的全能數據，完成3次大三元，更首度入選明星賽，成為年度最佳進步獎的熱門人選。

對球團來說，年僅22歲的阿德巴約無疑是熱火未來一大資產，同樣地，阿德巴約也渴望能持續在球隊裡發展。「我無法決定未來。但如果可以的話，我想像海斯倫（Udonis Haslem）一樣。」阿德巴約說。

海斯倫在2003年以落選新秀的身份加入熱火，一待就是17個賽季，被視為熱火隊的「老士官長」。海斯倫生涯平均得到7.6分6.7籃板，

阿德巴約說：「你永遠不知道將來會發生什麼。每個人都知道韋德（Dwyane Wade）是熱火隊的靈魂，直到他因當時情勢而離開。但對我來說，我想要成為像海斯倫那樣的人，我對他有仰慕之情。」

新秀合約即將到期的阿德巴約，挾著今年出色的成績單，將有望獲得優渥的續約回報。

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