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NBA／停賽受益者 三分球大賽冠軍養好踝傷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
哈里斯。 美聯社
哈里斯。 美聯社

NBA受新冠肺炎影響，從3月12日起就全面停賽，去年摘下三分球大賽冠軍的籃網隊射手哈里斯（Joe Harris）成停賽少數的「受益者」，他停賽前剛扭到腳踝，復健才要開始，賽季就暫停了。

哈里斯接受USA Today訪問時透露，停賽前籃網最後一場比賽出戰湖人隊時，他腳踝就扭傷，「所以我要缺席一個月，然後NBA就停賽了。」哈里斯回憶，宣布停賽的當天，他甚至沒和球隊行動，「我和一個訓練員一起飛到紐約，我們本來要和勇士隊交手，其他團隊的人都在舊金山，然後他們就收拾行囊，離開那裡。」

他也是少數還能使用球隊場館的球員，不過是因為傷兵身分可用球隊設備來復健，「唯一漏洞是，NBA准許復健中的球員進到場館和訓練員一起訓練，所以這幾周我都可以這樣做。」他也強調，他復健過程都會全程戴口罩，且場館只有自己和訓練員。

NBA目前還沒有復賽的時程表，若是恢復賽程，哈里斯出賽應不成問題，畢竟杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）都已確定本季不會上場，籃網又可能在季後賽首輪碰尋求衛冕的暴龍隊，亟需去年拿下三分球大賽冠軍的哈里斯外圍火力。

NBA 籃網 勇士

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