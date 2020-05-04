NBA／里拉德廚師兼親戚 主廚B驟逝球員悼念

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lilliard）的表哥兼私人廚師強森（Brandon Johnson）傳出驟逝消息，除里拉德發出多篇貼文哀悼，同樣雇用強森的拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）、待過拓荒者的前鋒透納（Evan Turner），都在社群平台悼念「主廚B」。

自學廚藝的強森，三年前才搬到波特蘭加入兄弟肯尼的廚師團隊；肯尼六年前就開始為里拉德製作客製化餐點，強森加入後接手這份工作。

里拉德曾因茹素掉了許多體重，「主廚B」的特製餐點幫助他身體狀況重回正軌，強森也因此被介紹給其他拓荒者球員；他和拓荒者營養師合作，為球員打造專屬菜單，麥凱倫就在賽後記者會讚揚過強森的廚藝，諾基奇（Jusuf Nurkic）也曾是強森服務的球員之一。

強森生前最後一則在社群平台上的貼文，正是三天前為麥凱倫製作的優格；他去年5月受訪時也曾提說，他和球員互相合作，當服務的選手想改變體態或增加肌肉都會提出，讓他能打造特別菜單。

強森的死因並沒被提及，但應不是新冠肺炎；里拉德知道消息後連發三篇貼文和多則現實動態，送「最好的兄弟和朋友」最後一程。