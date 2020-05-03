NBA／馬刺隊iPads輔助遠端健身 CEO：復賽應給緩衝期

聯盟預計5月8日開放訓練場館，為NBA復賽邁開第一步。馬刺集團執行長（CEO）布福德（R.C. Buford）表示，球團健身教練目前也透過iPads和球員展開訓練，他也呼籲聯盟在復賽前給予球團充裕的準備期。

相較於火箭隊老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）希望賽事盡快重啟，布福德意見相左，「許多球員從未長達2個月無法進體育館訓練，大家都渴望能進場館運球。」

布福德表示，目前馬刺的健身教練透過iPads，讓球員能在車庫訓練，傷兵也在家透過科技輔助，在訓練師遠端指導下著手復健。

但布福德認為，聯盟復賽不該操之過急，「我不認為只是吹個哨子，就要我們10天後把球員推上火線是個安全的選擇。」

先前有美媒報導數隊執行長和球員經紀人希望球季取消，布福德則與詹姆斯（LeBron James）說法一致，表示從未聽過類似言論，「所有人都傾向復賽，並試著建構出最理想的比賽環境給大家。大家都很懷念運動賽事，這是我們共同努力解決的問題。」