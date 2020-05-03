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運動產業紓困方案 自由接案舉證不易

聯合報 / 記者林宋以情／專題即時報導
受到NBA停賽影響，湖人主場史坦波中心外門可羅雀。 （路透）
受到NBA停賽影響，湖人主場史坦波中心外門可羅雀。 （路透）

新冠肺炎疫情重創全球體壇，除了運動品牌公司銷量大減，運動行銷公司也蒙受打擊，國內亦有許多體育相關自由接案人員遭波及，日前教育部推教育與運動產業紓困方案，相較勞動部規畫的自營作業者一個月一萬、最多三個月補貼紓困方案，運動產業自由接案人員若符合補助資格，提供每月最高補助兩萬元共三個月，現針對電視台籃球球評、健身教練，以及球類運動裁判三方面探討。

國外籃球賽全停　球評收入銳減

籃球講評古硯偉，疫情爆發前擔任體育台NBA、東南亞職業籃球聯盟（ABL）、澳洲職業聯賽（NBL）球評。他表示起初是ABL陸陸續續傳出閉門打以及賽事延賽，但在NBA三月十三日爵士隊中鋒戈貝爾確診後，「一切猶如如骨牌效應般，一發不可收拾，是想都沒想到的。」

包括ABL、NBA全面停賽，唯一僅剩的主流賽事、正在進行總冠軍系列戰的NBL，也在打完第三場因疫情喊卡，由伯斯野貓隊以總冠軍戰兩勝一負提前收下總冠軍。古硯偉坦言，由於轉播歸零，整體收入少了將近八成，所幸還能藉雜誌外稿、專欄苦撐；他透露也有更慘的同業，由於收入全靠講評，收入掛零。

健身教練看客層　場地也有眉角

在健身業執業七年，擔任自由健身教練第三年的Orson表示，二月底到三月疫情最為緊繃，影響也最大，特別是客層是55歲以上以及6、70歲的銀髮族，上課的顧慮較大；反觀不少因疫情歸國的留學生，由於日本、歐美地區疫情遠比台灣嚴重，回台後反而覺得台灣相對安全，持續健身訓練。

若場地在一樓，且L型採光、通風好，與地下室相比接受度也較高。另一方面，學生也會評估健身訓練的必須性。儘管教練教學時會全程配戴口罩，健身房亦有容納人數限制，器材酒精消毒更是不可少，但Orson表示，收入仍掉了二成，同業也有少三成，四月中旬後才逐漸有回溫跡象。

學生球賽全取消　基層裁判影響大

國內甲級籃球聯賽多半正常舉行，但新北市運動中心關閉，地區性聯賽以及學生賽事（大X盃）幾乎停辦，就有籃球裁判表示，手邊原先有的八、九場賽事因此取消。另有他項運動專職裁判因受制於國際賽全面停擺，加上各國旅遊禁令，這段期間只能在台灣。

為了挽救國內體育產業，教育與運動產業紓困方案提供每月最高補助兩萬元共三個月。然而必須提出證明收入減少達109或108年度任一個月的五成才可辦理，舉證認定恐對個人健身教練、裁判不友善，少數單項運動選手出身的裁判，也得轉型教球補貼生活費。

事實上，文化部早在二月底就針對藝文產業提出紓困方案，並在第一階段「藝文紓困1.0」就顧及非典型勞動的自然人承攬，體育卻等到四月底才針對運動產業自由接案人員有所規畫。古硯偉指出，特別是台灣疫情相較歐美地區影響層面都要小，但運動產業卻仍遭受很大打擊，顯示台灣體育產業根基比想像中脆弱，成為被邊緣化的一環。

前HOOP雜誌主編，籃球球評古硯偉。圖／古硯偉提供
前HOOP雜誌主編，籃球球評古硯偉。圖／古硯偉提供

NBA 爵士

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