NBA／打不倒的使我更強 沃爾：最好的我還沒來
巫師隊明星後衛沃爾（John Wall）去年2月動刀接受左腳跟腱手術，本季回歸機會並不大，但他強調自己會以比過去更出色的狀態，重返籃壇。
沃爾先前動刀治療腳跟骨刺痼疾，未料復健期間禍不單行，在家不慎滑倒導致左腳跟腱斷裂，即便本季因新冠肺炎疫情賽季拉長，巫師當家主控仍連兩球季都報銷。
「我會比過去的我更強，這也是最可怕的地方。」預計新球季復出的沃爾表示，過去五年來，他帶著膝蓋和腳踝兩處骨刺傷勢，仍維持明星球員身手。
早在NBA3月12日宣布全面停賽前，沃爾就已經為回歸賽場著手訓練，他說：「以前那些還不是最好的沃爾，只是一些片段而已。」
巫師隊本季在比爾（Bradley Beal）獨挑大梁下位居東區第9，沃爾表示他與比爾都很享受鎂光燈，「我們都想投致勝一擊，沒有沃爾就沒比爾，同理沒比爾就沒沃爾，我們能讓彼此更好，相得益彰，讓一切更輕鬆。」
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