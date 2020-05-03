NBA／「賭城」復賽出線？ 聯盟不傾向隔絕球員與眷屬
NBA究竟會以何種閉門形式復賽，各界說法是眾說紛紜，目前泡泡（bubble）般與世隔絕的閉門方案有拉斯維加斯、奧蘭多迪士尼樂園兩地，若照聯盟不傾向隔絕球員與眷屬，「賭城」有望出線，但也不排除推翻閉門方案，也讓賽事重啟再添變數。
《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）今日根據內部消息來源指出，「NBA目前對於『泡泡』般與世隔絕，包括將球員、教練和隊職員，與他們的家人分離的地點並不感興趣。」
至於昨日NBA向各隊發備忘錄，要求各球團不要無症狀就擅自做團隊新冠肺炎篩檢，而聯盟已有計畫在復賽前讓全聯盟篩檢，溫德霍斯特也表示，篩檢的確是聯盟重啟前的必要條件，代表聯盟需要1.5萬甚至到10萬份篩檢套組，供給各隊做檢疫。
目前有兩個「泡泡」閉門地點備受討論，分別是奧蘭多的迪士尼樂園以及拉斯維加斯。迪士尼樂園擁有12個籃球場，以及無數的飯店、旅館足以容納聯盟各隊，且整座樂園要與世隔絕封鎖也相當容易。
另一個則是《紐約時報》所報導，由「MGM」主導，打算在拉斯維加斯建造24座球場，而球員也允許帶家人前往，此計畫目前看來也較為符合聯盟希望球員不用與家人隔絕，承受相思之苦的方案。
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