快訊

【獨家】龍應台：別讓疫情帶走街坊文化 用腳挽留街坊溫度

敦睦艦隊713人隔離期滿 若全員採陰最快明解除隔離

NBA／「賭城」復賽出線？ 聯盟不傾向隔絕球員與眷屬

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
NBA「賭城」復賽出線？ 聯盟不傾向隔絕球員與眷屬。 法新社
NBA「賭城」復賽出線？ 聯盟不傾向隔絕球員與眷屬。 法新社

NBA究竟會以何種閉門形式復賽，各界說法是眾說紛紜，目前泡泡（bubble）般與世隔絕的閉門方案有拉斯維加斯、奧蘭多迪士尼樂園兩地，若照聯盟不傾向隔絕球員與眷屬，「賭城」有望出線，但也不排除推翻閉門方案，也讓賽事重啟再添變數。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）今日根據內部消息來源指出，「NBA目前對於『泡泡』般與世隔絕，包括將球員、教練和隊職員，與他們的家人分離的地點並不感興趣。」

至於昨日NBA向各隊發備忘錄，要求各球團不要無症狀就擅自做團隊新冠肺炎篩檢，而聯盟已有計畫在復賽前讓全聯盟篩檢，溫德霍斯特也表示，篩檢的確是聯盟重啟前的必要條件，代表聯盟需要1.5萬甚至到10萬份篩檢套組，供給各隊做檢疫。

目前有兩個「泡泡」閉門地點備受討論，分別是奧蘭多的迪士尼樂園以及拉斯維加斯。迪士尼樂園擁有12個籃球場，以及無數的飯店、旅館足以容納聯盟各隊，且整座樂園要與世隔絕封鎖也相當容易。

另一個則是《紐約時報》所報導，由「MGM」主導，打算在拉斯維加斯建造24座球場，而球員也允許帶家人前往，此計畫目前看來也較為符合聯盟希望球員不用與家人隔絕，承受相思之苦的方案。

NBA

延伸閱讀

婚前協議鬧翻還是新冠影響？凱蒂佩芮不嫁奧蘭多布魯了

加拿大杜魯多宣布禁1500款攻擊武器 美國還在睡

NBA／公牛王朝解體非總管之過 巴克利：老闆只想省錢

NBA／聯盟物色復賽地點 傳考慮奧蘭多迪士尼

相關新聞

NBA／高齡者染疫風險高 復賽球團有疑慮

NBA是否復賽還是未知數，但聯盟中一些高齡教練和工作人員的健康和身體狀況為復賽增添不少變數，有些球隊的總經理就對重啟賽程...

NBA／球隊集中住宿復賽？拉斯維加斯擬建24座球場

3月12日因新冠肺炎全面停賽後，NBA重啟賽季有望？紐約時報報導，NBA官方合作單位「MGM」向聯盟遞交計畫，打算在拉斯...

NBA／尼克傳想交易保羅 高層期盼建立贏球文化

日前有消息傳出，紐約尼克有意透過交易換來頂尖控衛保羅（Chris Paul），近期根據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）的報導，尼克內部人事表示，保羅將能為陣中的年輕球員起到領導作用，並建立

NBA／不讓喬丹專美於前 湯普森也推紀錄片

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「最後之舞（The Last Dance）」播出後造成極大討論，...

NBA／「賭城」復賽出線？ 聯盟不傾向隔絕球員與眷屬

NBA究竟會以何種閉門形式復賽，各界說法是眾說紛紜，目前泡泡（bubble）般與世隔絕的閉門方案有拉斯維加斯、奧蘭多迪士...

NBA／支持閉門比賽 卡特：球員該專注在場上

受到新冠肺炎疫情影響，NBA至今仍全面停賽，不過隨著疫情似乎有趨緩現象，聯盟也積極與各隊開會商討復賽的可能性，不論復賽地...

NBA／選秀時程未定 報名人數再減

2020年NBA選秀會因新冠肺炎延後，UCLA的二年級前鋒希爾（Jalen Hill）也宣布退出選秀會，不過南卡羅來納大...

NBA／羅德曼一句話 柯爾受用無窮

「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）不只是公牛隊連霸功臣和名人堂成員，同時也是啟發勇士隊的重要球員，勇士現任教頭...

NBA／喬丹曾言中距離急停最難守 克勞佛猛虧數據分析派

《ESPN》紀錄片「最後之舞」再度成功將公牛王朝熱潮推到最高點，喬丹（Michael Jordan）歷史地位似乎又重返至高無上無人能觸及巔峰，他過去招牌武器中距離跳投近年因進階數據崛起加上三分革命影響

NBA／詹皇堪比喬丹？ 喬丹經紀人建議去做視力檢查

喬丹（Michael Jordan）過去經紀人法爾克（David Falk）日前上節目，談起最近熱映「最後之舞」紀錄片時砲聲隆隆，不只直言詹姆斯（LeBron James）根本比不上喬丹，還要那些認為

NBA／相信聯盟將重啟賽季 公鹿老闆：民眾渴望觀看比賽

全球肺炎疫情仍未完全紓緩，NBA是否復賽也成了近期各界討論的焦點。對此，密爾瓦機公鹿老闆賴斯瑞（Marc Lasry）在接受採訪時表示，他相信本季聯盟一定會重啟賽事。 「顯而易見，人們想看體育賽

NBA／賽前主動找人吵架激勵自我 柯瑞坦承欣賞格林這點

和格林（Draymond Green）身為搭檔多年戰友，柯瑞（Stephen Curry）自然對對方個性瞭若指掌，他也表示十分欣賞格林賽前有些偏激的激勵自己方式，指出這給隊上帶來很大娛樂。 「格

熱門新聞

NBA／紀錄片談喬丹The Shot 哈波說法隊友不認同

中職／美媒取經台灣防疫 王建民認為大聯盟難效法

中職／陳晨威挑戰盜本壘 嚇出米蘭達投手犯規

中職／接受ESPN訪問 羅里奇：中職有很多3A打者

NBA／拒握手讓喬丹記恨至今 湯瑪斯、藍比爾現態度大不同

NBA／本季若不復賽 洛時：詹姆斯恐成最大輸家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。