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NBA／支持閉門比賽 卡特：球員該專注在場上

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
卡特。 路透
卡特。 路透

受到新冠肺炎疫情影響，NBA至今仍全面停賽，不過隨著疫情似乎有趨緩現象，聯盟也積極與各隊開會商討復賽的可能性，不論復賽地點為何，目前最有可能的情況是採取閉門方式進行，對此老鷹隊「老飛人」卡特Vince Carter）就説，自己願意在閉門賽打球。

近日卡特參加廣播電台《KHTK Sports 1140》的節目《Grant Napear Show》，接受主持人納皮爾（Grant Napear）訪問時談到關於閉門比賽的想法，他明確表示自己願意在沒有球迷的情況下進行比賽，且相信其他球員也能馬上適應閉門比賽。

「很高興你提出了這個問題，我一直很想回答這個問題。」卡特舉例，他認為籃球員在場上時常要適應不同的狀況，像是不同的防守、規則改變等等，球員可用相同的心態去看待少了球迷的比賽。

卡特說：「當比賽從跳球後開始，你就開始和對手戰鬥，你會多顧及到球迷這部分嗎？是的，你會聽到他們在歡呼、在噓你，這些我都明白，但是你正在戰鬥中，你應該把專注力放在你面前的人，或是你該執行的任務，說了這麼多，我願意打閉門戰。」

過去湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）在疫情爆發初期曾表示，若是沒有球迷的話，那他就不打了，不過看到疫情逐漸升溫，「詹皇」也改口，表示如果採閉門站的方式對球員、球團最安全，那麼他們就應該聽從決定。

卡特 詹姆斯 Vince Carter

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