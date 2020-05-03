NBA／選秀時程未定 報名人數再減

2020年NBA選秀會因新冠肺炎延後，UCLA的二年級前鋒希爾（Jalen Hill）也宣布退出選秀會，不過南卡羅來納大學（University of South Carolina）教頭馬汀（Frank Martin）仍鼓勵球員挑戰最高舞台，自家球員勞森（A.J. Lawson）就連兩年投入選秀。

「我鼓勵我所有的球員，如果那是他們想要走的途徑，那就去利用。」2012年接下南卡羅來納兵符的馬汀還拿自己開玩笑，「如果有人想要我，我也會過去，但我不認為有任何地方會要一個膝蓋不好的280磅（約127公斤）老教練。」

今年NBA選秀會報名人數205人，包括163名大學球員，以及42位海外球員，整體不如去年的232人，也不及2018年的236人。

去年的232人包括175名大學球員和58海外球員，且球員報名後仍可選擇退出選秀，去年就有89名球員暫緩選秀計畫。

今年選秀會原本是6月25日在布魯克林的籃網隊主場巴克萊中心（Barclays Center）舉行，新秀退出選秀會的截止日是6月3日，但聯盟昨天已宣布，選秀樂透抽籤日及選秀體測都將無限期延後，選秀會也可能延至8月後再登場。