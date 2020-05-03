快訊

【獨家】龍應台：別讓疫情帶走街坊文化 用腳挽留街坊溫度

敦睦艦隊713人隔離期滿 若全員採陰最快明解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／選秀時程未定 報名人數再減

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2020 NBA選秀會時程未定(圖為去年選秀會)。 美聯社
2020 NBA選秀會時程未定(圖為去年選秀會)。 美聯社

2020年NBA選秀會因新冠肺炎延後，UCLA的二年級前鋒希爾（Jalen Hill）也宣布退出選秀會，不過南卡羅來納大學（University of South Carolina）教頭馬汀（Frank Martin）仍鼓勵球員挑戰最高舞台，自家球員勞森（A.J. Lawson）就連兩年投入選秀。

「我鼓勵我所有的球員，如果那是他們想要走的途徑，那就去利用。」2012年接下南卡羅來納兵符的馬汀還拿自己開玩笑，「如果有人想要我，我也會過去，但我不認為有任何地方會要一個膝蓋不好的280磅（約127公斤）老教練。」

今年NBA選秀會報名人數205人，包括163名大學球員，以及42位海外球員，整體不如去年的232人，也不及2018年的236人。

去年的232人包括175名大學球員和58海外球員，且球員報名後仍可選擇退出選秀，去年就有89名球員暫緩選秀計畫。

今年選秀會原本是6月25日在布魯克林的籃網隊主場巴克萊中心（Barclays Center）舉行，新秀退出選秀會的截止日是6月3日，但聯盟昨天已宣布，選秀樂透抽籤日及選秀體測都將無限期延後，選秀會也可能延至8月後再登場。

選秀 NBA 籃網

延伸閱讀

相信聯盟將重啟賽季 公鹿老闆：民眾渴望觀看比賽

球隊集中住宿復賽？ 拉斯維加斯擬建24座球場

抽籤與體測無限期延後 美媒解讀聯盟仍打算復賽

中職／王維中、郭俊麟加入猿隊 最快5日二軍出賽

相關新聞

NBA／高齡者染疫風險高 復賽球團有疑慮

NBA是否復賽還是未知數，但聯盟中一些高齡教練和工作人員的健康和身體狀況為復賽增添不少變數，有些球隊的總經理就對重啟賽程...

NBA／球隊集中住宿復賽？拉斯維加斯擬建24座球場

3月12日因新冠肺炎全面停賽後，NBA重啟賽季有望？紐約時報報導，NBA官方合作單位「MGM」向聯盟遞交計畫，打算在拉斯...

NBA／尼克傳想交易保羅 高層期盼建立贏球文化

日前有消息傳出，紐約尼克有意透過交易換來頂尖控衛保羅（Chris Paul），近期根據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）的報導，尼克內部人事表示，保羅將能為陣中的年輕球員起到領導作用，並建立

NBA／不讓喬丹專美於前 湯普森也推紀錄片

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「最後之舞（The Last Dance）」播出後造成極大討論，...

NBA／「賭城」復賽出線？ 聯盟不傾向隔絕球員與眷屬

NBA究竟會以何種閉門形式復賽，各界說法是眾說紛紜，目前泡泡（bubble）般與世隔絕的閉門方案有拉斯維加斯、奧蘭多迪士...

NBA／支持閉門比賽 卡特：球員該專注在場上

受到新冠肺炎疫情影響，NBA至今仍全面停賽，不過隨著疫情似乎有趨緩現象，聯盟也積極與各隊開會商討復賽的可能性，不論復賽地...

NBA／選秀時程未定 報名人數再減

2020年NBA選秀會因新冠肺炎延後，UCLA的二年級前鋒希爾（Jalen Hill）也宣布退出選秀會，不過南卡羅來納大...

NBA／羅德曼一句話 柯爾受用無窮

「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）不只是公牛隊連霸功臣和名人堂成員，同時也是啟發勇士隊的重要球員，勇士現任教頭...

NBA／喬丹曾言中距離急停最難守 克勞佛猛虧數據分析派

《ESPN》紀錄片「最後之舞」再度成功將公牛王朝熱潮推到最高點，喬丹（Michael Jordan）歷史地位似乎又重返至高無上無人能觸及巔峰，他過去招牌武器中距離跳投近年因進階數據崛起加上三分革命影響

NBA／詹皇堪比喬丹？ 喬丹經紀人建議去做視力檢查

喬丹（Michael Jordan）過去經紀人法爾克（David Falk）日前上節目，談起最近熱映「最後之舞」紀錄片時砲聲隆隆，不只直言詹姆斯（LeBron James）根本比不上喬丹，還要那些認為

NBA／相信聯盟將重啟賽季 公鹿老闆：民眾渴望觀看比賽

全球肺炎疫情仍未完全紓緩，NBA是否復賽也成了近期各界討論的焦點。對此，密爾瓦機公鹿老闆賴斯瑞（Marc Lasry）在接受採訪時表示，他相信本季聯盟一定會重啟賽事。 「顯而易見，人們想看體育賽

NBA／賽前主動找人吵架激勵自我 柯瑞坦承欣賞格林這點

和格林（Draymond Green）身為搭檔多年戰友，柯瑞（Stephen Curry）自然對對方個性瞭若指掌，他也表示十分欣賞格林賽前有些偏激的激勵自己方式，指出這給隊上帶來很大娛樂。 「格

熱門新聞

NBA／紀錄片談喬丹The Shot 哈波說法隊友不認同

中職／美媒取經台灣防疫 王建民認為大聯盟難效法

中職／陳晨威挑戰盜本壘 嚇出米蘭達投手犯規

中職／接受ESPN訪問 羅里奇：中職有很多3A打者

NBA／拒握手讓喬丹記恨至今 湯瑪斯、藍比爾現態度大不同

NBA／本季若不復賽 洛時：詹姆斯恐成最大輸家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。