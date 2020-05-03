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NBA／羅德曼一句話 柯爾受用無窮

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯爾(左)與羅德曼。 美聯社
柯爾(左)與羅德曼。 美聯社

「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）不只是公牛隊連霸功臣和名人堂成員，同時也是啟發勇士隊的重要球員，勇士現任教頭柯爾（Steve Kerr）在一次直播中就透露，羅德曼說過的「我可以無償打球，但你只配得到狗屎」是他激勵勇士球員的語錄之一。

「我總是用同樣的話給勇士球隊，我告訴他們，你得到報酬的主要原因不只是因為你打球，而是因為你會被交易，被裁掉，會受噓聲，會受傷。」柯爾形容，再優秀的團隊和成員，仍會遇到很多問題，如何正確思考才是重點。

勇士現任教頭曾和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）和羅德曼當了5季的公牛隊友，他曾分享這段經歷深深影響他球員和執教生涯，最近隨著紀錄片「最後之舞」的播出，讓柯爾想起許多昔日回憶。

帶領許多優秀球員的柯爾曾帶隊創下單季73勝的聯盟紀錄，但要統整柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）和杜蘭特（Kevin Durant）等明星球員仍是考驗，今年球隊也因傷兵問題，戰績居聯盟「爐主」，賽季還沒結束就確定無緣季後賽。

柯瑞認為，羅德曼傳達的訊息讓他試著用正確觀點去對待所有團隊成員，「每年我們都會討論的其中一件事，就是我們基本上是免費在打球，因為這是我們一生都在做的事情，所以我從不覺得我們是為了錢上場或執教。」

勇士 柯爾 羅德

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