NBA／不讓喬丹專美於前 湯普森也推紀錄片

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「最後之舞（The Last Dance）」播出後造成極大討論，如今有位現役球員的紀錄片也將上線，他是勇士隊當家射手湯普森（Klay Thompson），去年總冠軍賽傷了左膝十字韌帶的「浪花兄弟」成員，復健過程的紀錄片美國時間5月6日就會首播。

戴維斯（Baron Davis）是主導湯普森紀錄片的負責人，他其實是先拍攝以勇士為主軸的故事「我們堅信（We Believe）」，湯姆森去年總冠軍賽碰暴龍隊的第6戰造成左膝十字韌帶撕裂，復健故事才被紀錄成這「海浪之上（Above the Waves）」。

湯普森昨天已在個人社群平台發表30秒的紀錄片預告，這部和凱撒醫療機構（Kaiser Permanente）合作的短片內容包括他漫長的復健旅程，湯普森也為自己下了註解，「沒有事情能阻止我強勢回歸」。

5度入選全明星賽的湯普森，去年總冠軍賽成傷兵後，本季還沒任何出賽紀錄，儘管目前賽季因新冠肺炎全面停賽，已經和季後賽無緣的勇士已宣布，就算復賽湯普森也不會復出，將重點放在2020到21球季。

紀錄片非湯普森本周唯一的曝光，他在「小皇帝」詹姆斯主演的《怪物奇兵2（Space Jam 2）》也尬上一角，詹姆斯近日才透露了些新片細節。