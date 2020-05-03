NBA／高齡者染疫風險高 復賽球團有疑慮

NBA是否復賽還是未知數，但聯盟中一些高齡教練和工作人員的健康和身體狀況為復賽增添不少變數，有些球隊的總經理就對重啟賽程投下反對票，認為聯盟承擔不起這樣的風險。

美國是新冠肺炎確診數最多的國家，目前已有超過115萬確診案例，造成超過66000人死亡，聯盟先前也有多名球員和球團人員確診，儘管所有人都痊癒，但賽季在3月12日全面喊卡後，目前還沒復賽時程表。

聯盟對於是否恢復賽季有多個選擇，官方合作夥伴MGM最新也提出在拉斯維加斯完成接續所有比賽的計畫，不過有些球團對於復賽仍有疑慮，尤其球團中擁有年長成員的隊伍。

「我很擔心這些人，這樣的風險我不認為我們承擔得起。」一名球隊總經理向美國ESPN說。

疾病控制與預防中心表示，患有慢性病及65歲以上長者，感染新冠肺炎的風險更高，目前聯盟就已有多名教頭超過65歲，馬刺隊教頭波波維奇（Gregg Popovich）已71歲，火箭隊教頭丹東尼（Mike D'Antoni）也已68歲，鵜鶘隊教頭簡崔（Alvin Gentry）剛好65歲。

一名總經理表示，不管在球隊的工作內容和頭銜為何，超過60歲的成員都不該因復賽增加染疫風險，「不管是球星的爸爸，或是球隊的總經理，他都不能去那裡。」