NBA／球隊集中住宿復賽？拉斯維加斯擬建24座球場

3月12日因新冠肺炎全面停賽後，NBA重啟賽季有望？紐約時報報導，NBA官方合作單位「MGM」向聯盟遞交計畫，打算在拉斯維加斯建造24座球場，讓本季所有比賽都在同一地舉行。

MGM是美國知名博彩公司，主要業務包括旅館、賭場、餐館和夜店等，紐約時報報導內容中，MGM向NBA和WNBA提出的復賽計畫內容之一，是讓球員、球員家人及工作人員集體入住渡假村，避免和外界接觸，增添感染新冠肺炎風險。

這份計畫中，MGM想打造一個與世隔絕的天地，範圍約是拉斯維加斯一整區，球員可以居住在此，只要有賽程就能前往出賽，球員也會允許帶著家人前往，另外有聯盟和轉播單位的工作人員；這區的人員也包括渡假村的工作人員，不管是休息室、按摩區、餐廳和所有度假村提供的設施，連賭場都會開放。

MGM計畫建造24座球場作為比賽和練習用，其中五座配有設備可做電視轉播。曼德勒海灣（The Mandalay Bay）是這次計畫的首推地點，因為此處能提供將近5000間房間，並與其他建築物相連，這裡也是WNBA拉斯維加斯王牌隊主場。

MGM此舉不只是為聯盟復賽提供配套，對自身營運也有幫助，受疫情影響，MGM旗下的度假村業績也直線下降，若是這項提議過關，將可為公司帶來可觀收入。

NBA目前沒有任何復賽的官方公告，但已宣布延後選秀樂透抽籤日及選秀體測，也有報導指聯盟希望將2020到21球季延後到12月再開賽。