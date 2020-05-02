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NBA／球員違反規定外出 偷偷在封閉場館練習

聯合新聞網 / 綜合報導
消息指出，有些許球員出現在應是關閉的場館中練習。 美聯社
消息指出，有些許球員出現在應是關閉的場館中練習。 美聯社

美國下週特定地區的防疫規定將放寬，聯盟也計畫允許部分球隊練習，然而有些球員早就等不及，違反規定偷偷跑去未開放的場地活絡筋骨。

美國時間5月8日，NBA會經地方政府允許，讓特定地區的球隊開放練習場館供球員自主訓練。不過多數球隊會審慎考慮，甚至等待更近一步的指示才會開放。另外，位處加州地區的湖人、快艇、勇士、國王，因禁令未解，恐也無法如期開練。

種種阻礙，讓有些球員冒著風險外出練習。根據《The Athletic》記者瓦爾頓（Joe Vardon）與阿米克（Sam Amick）消息，目前任何球員都禁止於球隊訓練基地跟其他運動中心練習，球員發展團隊也不能與球員一起訓練。不過他們也說：「有些球員，私底下在應是封閉的場地訓練。」

雖然大部分球員在自家都有私人的訓練場地，能夠在避免與外界接觸情況下練球，且都有依照指示不要外出前往關閉的場館，不過在沒有硬性規定的情況下，不乏有人鑽漏洞，在防疫、恢復練習的節骨眼，恐會造成不必要的隱憂。

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