NBA／有夠巧！ 楊恩開車差點跟麥基相撞

前勇士奪冠班底楊恩（Nick Young）今天駕車差點發生車禍，本想下車跟對方理論，殊不知車主剛好是在勇士當過隊友的麥基（JaVale McGee），事後還戲稱當初應該直接給對方撞，趁機薛一筆錢。

楊恩今天在個人推特發文，表示：「我差點就要撞死麥基了...，我們開車的時候差點相撞...。當時我已經下車準備輸贏，結果搖下車窗一看原來是麥基啊。有夠扯，我們笑到不行。乾，不過說真的，我希望他先撞我，我要摳摳啊。」

I almost killed @JaValeMcGee just now .. what are the odds we almost hit each-other driving ... I’m ready to cus someone out in full road rage mode .. he roll down his window Its javale man wtf . we just started laughing 😂😂😂Damn I wish he would’ve hit me I need some cash 😂😂 — Nick Young (@NickSwagyPYoung) May 1, 2020

事後麥基也轉推楊恩的動態，證實兩人差點發生車禍，直言真的有夠巧，太狂啦！有網友特底在麥基的推文下方留言，逗趣放上楊恩在湖人時期投三分沒進便轉投的糗態，並寫說：「還好你是遇到楊恩，他什麼都命中不了。」