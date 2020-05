NBA／有夠巧！ 楊恩開車差點跟麥基相撞

前勇士奪冠班底楊恩(Nick Young)今天駕車差點發生車禍,本想下車跟對方理論,殊不知車主剛好是在勇士當過隊友的麥基(JaVale McGee),事後還戲稱當初應該直接給對方撞,趁機薛一筆錢。

楊恩今天在個人推特發文,表示:「我差點就要撞死麥基了...,我們開車的時候差點相撞...。當時我已經下車準備輸贏,結果搖下車窗一看原來是麥基啊。有夠扯,我們笑到不行。乾,不過說真的,我希望他先撞我,我要摳摳啊。」

I almost killed @JaValeMcGee just now .. what are the odds we almost hit each-other driving ... I’m ready to cus someone out in full road rage mode .. he roll down his window Its javale man wtf . we just started laughing 😂😂😂Damn I wish he would’ve hit me I need some cash 😂😂