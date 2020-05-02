NBA／球隊私下篩檢挨批 聯盟：隊職員沒症狀勿篩檢

聯盟昨天向各隊發出備忘錄，表示基於目前疫情緊繃情況，僅有特定群體接受篩檢並不適當，建議各隊若陣中隊職員沒有症狀，無須安排新冠肺炎篩檢。

NBA自美國時間3月12日起全面停擺，部分球隊在疫情初期篩檢尚未普及之際，卻能全體隊職員獲得篩檢，因而飽受外界批評。

備忘錄中也指出，NBA目前正在尋求全聯盟統一篩檢的可行性，評估球隊重啟作業所需的準備。據ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，若聯盟將復賽，估計至少需要1.5萬份新冠肺炎檢測套組。

另一方面，球團仍被允許在諮詢過傳染病學專家，並參考病患的環境和疾病管制局的篩檢相關資訊後，可針對球員或職員做篩檢決定。

聯盟預計將在5月8日開放訓練場館，但必須遵循多項限制，包括同一時間單一場館限制最多4人、保持社交距離，禁止團隊練習等等。