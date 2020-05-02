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NBA／與葛登直播笑談灌籃大賽 韋德：沒覺得你輸了

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
葛登與灌籃大賽最後一灌給他9分的韋德一起直播，笑談這次的灌籃大賽，也化解外界對兩人結下恩怨的流言。 路透
葛登與灌籃大賽最後一灌給他9分的韋德一起直播，笑談這次的灌籃大賽，也化解外界對兩人結下恩怨的流言。 路透

魔術隊葛登（Aaron Gordon）在今年的灌籃大賽與熱火隊瓊斯（Derrick Jones Jr.）一路廝殺到最後，最終卻在評分爭議中以1分之差飲恨，再次屈居亞軍；今天葛登與給了他最後一灌9分的評審韋德（Dwyane Wade）一起直播，笑談這次的灌籃大賽。

葛登在灌籃大賽中表現亮眼，前五灌都拿下滿分10分，最後加賽他飛躍身高226公分高超級長人佛爾（Tacko Fall）的灌籃卻只拿到47分，最終以1分差再度屈居亞軍。

當時評審團有人跳出來說，本來講好葛登最後一灌該與瓊斯同分，但是有人「跑票」才讓葛登以1分之差飲恨，不少網友都認為「兇手」就是韋德。日前葛登也發表一首饒舌單曲《9 OUT OF 10》，他在MV中喝著韋德代言的紅酒，並不斷提出韋德給他9分的質疑。

不過單曲發表後，葛登也發文澄清，與韋德的恩怨都是鬧著玩的，今天兩人一起參與直播，顯示有不錯的交情，兩人也聊到這次的灌籃大賽，葛登先說：「其實當時只有一小部分的人認為，瓊斯應該贏得比賽，就是你和瓊斯。」

韋德在聽聞後大笑直喊胡扯，「聽著，我要説的是，我從沒想過誰應該贏下灌籃大賽，就我來說，覺得他（瓊斯）的灌籃非常驚艷。」葛登回應說：「是的，他的那一灌彷彿是在空中滑翔。」

韋德還說：「我認為追根究底是因為規則，灌籃大賽是採回合制，不是把幾輪的比賽得分加總以決定出冠亞軍，如果按照總分計算，你一定會奪冠；但遺憾的是，它只看一輪的得分。當時有三位評審認為你的灌籃是9分，我們不覺得你輸了，因為那只是在規則下的比賽，我認為你的灌籃都有很高的水準。」

葛登 韋德

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