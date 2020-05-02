聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／熱火總裁認為球隊具奪冠實力 皮爾斯不以為然

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

熱火隊總裁萊里（Pat Riley）日前表示，熱火已經是一支冠軍級別的球隊，並希望本季就能衝擊總冠軍；但這個言論卻遭塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）否定，他說：「如果熱火接近總冠軍，那NBA每支球隊都能算是接近奪冠。」

熱火隊史曾三度登頂，不過近年戰績並不出色，在2017-18年再闖季後賽，卻在首輪遭76人隊淘汰；本季熱火在巴特勒（Jimmy Butler）加入後，在停賽前打出41勝24負的戰績，在東區排名第四。

日前熱火總裁萊里受訪時表示，目標就是要組建一支總冠軍球隊，要再拿下另一座總冠軍，而熱火現在已經很接近這個目標，熱火已是冠軍級別的隊伍。

皮爾斯卻有不同的看法，直言如果熱火接近奪冠，那NBA中的每支球隊都能算得上，「我不覺得他們接近奪冠。」皮爾斯解釋，如果你的陣中有聯盟排名前五的球員，你可以說你接近奪冠，這是最重要的，自己也會一直這樣認為。

皮爾斯還說：「想想現在有望爭冠的隊伍，湖人和公鹿隊都有MVP候選人，火箭隊有哈登（James Harden），快艇隊有雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George），他們不是聯盟前五就是前十的球員，我相信只有這幾支球隊本季能奪冠，因為球員才是奪冠主因。」

皮爾斯認為，翻開NBA過去20、30年的歷史，每支奪冠隊伍中都有一位聯盟前五名的球員，他強調，這麼說並沒有對巴特勒有任何不敬的意思，「他（巴特勒）很好，但還沒有像這些球員那麼強。」

熱火 皮爾斯 巴特勒

延伸閱讀

NBA／封館期維持體態 巴特勒自曝體脂率4.96%

NBA／傑佛森讚泰隆魯戰術堪比波總 皮爾斯也相挺

NBA／憶中11刀意外心理衝擊 皮爾斯感激籃球拯救自己

不滿老教頭布朗 巴特勒：在76人沒期待

相關新聞

NBA／林來瘋曾席捲全球 林書豪遺憾未好好享受當下

「哈佛小子」林書豪日前接受訪問談到在紐約時的那段經歷，雖然經歷了「林來瘋」旋風時期，但他坦言，自己沒有好好享受當時的每一...

NBA／聯盟宣布選秀樂透抽籤、體測無限期延後

受到新冠肺炎疫情影響，NBA除了全面停賽外，相關時程也都受到波及，今天NBA發表聲明，原訂五月要進行的選秀樂透抽籤日及選...

NBA／無論本季能否復賽 傳聯盟都考慮12月展開新季

ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天報導，據消息人士透露，聯盟正在討論將2020-21...

NBA／祝吉安娜14歲生日快樂 凡妮莎：每天都好想你

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在今年初因空難驟逝，包含他的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）在內...

NBA／熱火總裁認為球隊具奪冠實力 皮爾斯不以為然

熱火隊總裁萊里（Pat Riley）日前表示，熱火已經是一支冠軍級別的球隊，並希望本季就能衝擊總冠軍；但這個言論卻遭塞爾...

NBA／評聯盟控衛牽扯KD 林書豪遭美媒狠酸

前暴龍球員林書豪轉戰CBA，近期活動中評NBA最強控衛，林書豪給出現任籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）空降勇士前的柯瑞（Stephen Curry），以及杜蘭特離開雷霆後的衛斯特布魯克（Ru

NBA／公牛王朝解體非總管之過 巴克利：老闆只想省錢

喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）上映以來，不少人都把造成公牛王朝解體的「劊子手」指向總管克勞斯（Jerry Krause）。不過，名人堂球星巴克利

NBA／不再參加灌籃大賽 葛登：專注季後賽

生涯參加過3次灌籃大賽的葛登（Aaron Gordon），其中2度在決賽飲恨，無緣登頂。特別是在今年灌籃大賽中，葛登與瓊斯（Derrick Jones Jr.）一路廝殺到最後，結局卻在評分爭議中畫下句

NBA／退不退役舉棋不定 卡特：布萊恩讓我下定決心

43歲老將卡特（Vince Carter）日前接受《運動畫刊》採訪時透露了決定退役的心路歷程，他表示做這個決定很艱難，因為他曾說過自己要打到不能打為止，但布萊恩（Kobe Bryant）的建議給他了很

NBA／西蒙斯揭投三分心路歷程 安比德持續鼓勵

三分外線一直以來都是西蒙斯（Ben Simmons）的「罩門」，3年職業生涯出手次數累積僅23次，直到今年賽季才投進個人第一顆三分球。76人總教練布朗（Brett Brown）為了鼓勵他投籃，甚至還用

NBA／封館期維持體態 巴特勒自曝體脂率4.96%

邁阿密熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在個人IG上放了一段影片，裡頭帶到了自己的體脂率，竟然低到僅有4.96%，可說是非常驚人的數字。 巴特勒還在影片上面下了註解：「麻煩幫忙跟史

NBA／年幼初見喬丹 爵士柯利自爆嚇到啞口無言

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）首播引發廣大討論，球員接二連三公開分享自己跟喬丹曾發生的小插曲。爵士隊後衛柯利（Mike Conley

熱門新聞

NBA／評聯盟控衛牽扯KD 林書豪遭美媒狠酸

中職／王維中、郭俊麟加入猿隊 最快5日二軍出賽

NBA／當年不想離開尼克 林書豪：曾希望火箭降低報價

NBA／退不退役舉棋不定 卡特：布萊恩讓我下定決心

NBA／國王想選Kobe卻被拒絕：他只想效力湖人

NBA／公牛王朝解體非總管之過 巴克利：老闆只想省錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。