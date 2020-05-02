NBA／熱火總裁認為球隊具奪冠實力 皮爾斯不以為然

熱火隊總裁萊里（Pat Riley）日前表示，熱火已經是一支冠軍級別的球隊，並希望本季就能衝擊總冠軍；但這個言論卻遭塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）否定，他說：「如果熱火接近總冠軍，那NBA每支球隊都能算是接近奪冠。」

熱火隊史曾三度登頂，不過近年戰績並不出色，在2017-18年再闖季後賽，卻在首輪遭76人隊淘汰；本季熱火在巴特勒（Jimmy Butler）加入後，在停賽前打出41勝24負的戰績，在東區排名第四。

日前熱火總裁萊里受訪時表示，目標就是要組建一支總冠軍球隊，要再拿下另一座總冠軍，而熱火現在已經很接近這個目標，熱火已是冠軍級別的隊伍。

皮爾斯卻有不同的看法，直言如果熱火接近奪冠，那NBA中的每支球隊都能算得上，「我不覺得他們接近奪冠。」皮爾斯解釋，如果你的陣中有聯盟排名前五的球員，你可以說你接近奪冠，這是最重要的，自己也會一直這樣認為。

皮爾斯還說：「想想現在有望爭冠的隊伍，湖人和公鹿隊都有MVP候選人，火箭隊有哈登（James Harden），快艇隊有雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George），他們不是聯盟前五就是前十的球員，我相信只有這幾支球隊本季能奪冠，因為球員才是奪冠主因。」

皮爾斯認為，翻開NBA過去20、30年的歷史，每支奪冠隊伍中都有一位聯盟前五名的球員，他強調，這麼說並沒有對巴特勒有任何不敬的意思，「他（巴特勒）很好，但還沒有像這些球員那麼強。」