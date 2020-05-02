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新冠肺炎致死人數比流感少為何還封城 專家提4點反駁

NBA／本季若不復賽 洛時：詹姆斯恐成最大輸家

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
NBA本季若不復賽，美媒列舉五大輸家，而詹姆斯是最大輸家。 美聯社
NBA本季若不復賽，美媒列舉五大輸家，而詹姆斯是最大輸家。 美聯社

洛杉磯時報報導，縱使當局說各種可能性都有，但如果NBA本球季因新冠肺炎疫情而不再復賽，湖人隊的詹姆斯會是最大的輸家。

報導列出五大輸家及其原因：

1. 詹姆斯

他本季成為史上超過35歲仍能場均25分和10次助攻的唯一球員，原本可望榮膺本季MVP，但如今他即將失去贏得第四枚冠軍戒指並帶領湖人隊獲得平NBA紀錄17冠的寶貴機會。

2. 密爾瓦基公鹿隊

如果喬丹紀錄片系列「最後一舞」前幾集能夠作為參考，那就是偉大的球員往往用令人難以置信的憤怒來應對季後賽失敗。公鹿隊頭號球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)去年率軍闖進季後賽，卻在取得2：0系列領先優勢後連輸多倫多暴龍隊四場出局。本球季結束後只剩一年合約的他，時間已經十分有限。

3. 快艇隊

快艇隊無意單靠進入季後賽謀取第一個冠軍盃，但球隊正在逐步修正調和，而且成果不錯。但考量到明星球員喬治(Paul George)和雷納德(Kawhi Leonard)過去複雜的傷病史，再次受傷的機率會有多高？

4. 丹東尼

休斯頓火箭隊總教練丹東尼(Mike D’Antoni)在本球季結束後合約只剩一年，這意味著他需要在季後賽中有更強的表現，才能說服球隊保留職位。如果不復賽，他目前的表現是否足以讓他、哈登和衛斯特布魯克繼續合作？

5. NBA球迷

在金州勇士隊統治西區多年並且詹姆斯加入湖人隊之後，2020年NBA總決賽可能會多年後首度出現很大不同的態勢，大家都期望看到季後賽系列出現快艇對決湖人。但如果真的復賽且兩隊上場廝殺，現場沒有球迷的史坦波中心(Staples Center)氣氛將截然不同。

湖人 NBA 詹姆斯

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