NBA／林來瘋曾席捲全球 林書豪遺憾未好好享受當下

「哈佛小子」林書豪日前接受訪問談到在紐約時的那段經歷，雖然經歷了「林來瘋」旋風時期，但他坦言，自己沒有好好享受當時的每一刻，是他在尼克隊的最大遺憾。

林書豪在2012年2月起的好表現，在NBA中刮起一股「林來瘋」旋風，這股風潮也從紐約席捲全世界，當年四月還被時代雜誌列為該年度百大風雲人物。

談到當時在紐約創造出的「林來瘋」旋風時，林書豪說：「從那之後我經歷很多受到關注的時刻，我很幸運能贏得總冠軍、經歷總冠軍遊行，這真的很不可思議；但那段時間在紐約發生的事，是我無法再次經歷的，甚至很多NBA球員都無法體驗到的，真的是獨一無二的。」

林書豪認為，能有這股「林來瘋」時刻，一切都是建立在球迷的力量上，因此每當他回想到這些事情，臉上總是會露出燦爛的笑容。

「那是最特別、最寶貴的時刻。」林書豪說道，「但說到那段時間最大的遺憾，就是我沒有享受當時的每一刻。我當時還太年輕也不成熟，太專注在眼前事物，不懂的珍惜，之後的球季我很受挫，面臨傷病無法繼續留在紐約，但還是很感謝這一切，這一切的意義都太特別了。」