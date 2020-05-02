聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／林來瘋曾席捲全球 林書豪遺憾未好好享受當下

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
林書豪坦言，自己沒有好好享受「林來瘋」時期的每一刻，是他在尼克隊的最大遺憾。 新華社
林書豪坦言，自己沒有好好享受「林來瘋」時期的每一刻，是他在尼克隊的最大遺憾。 新華社

「哈佛小子」林書豪日前接受訪問談到在紐約時的那段經歷，雖然經歷了「林來瘋」旋風時期，但他坦言，自己沒有好好享受當時的每一刻，是他在尼克隊的最大遺憾。

林書豪在2012年2月起的好表現，在NBA中刮起一股「林來瘋」旋風，這股風潮也從紐約席捲全世界，當年四月還被時代雜誌列為該年度百大風雲人物。

談到當時在紐約創造出的「林來瘋」旋風時，林書豪說：「從那之後我經歷很多受到關注的時刻，我很幸運能贏得總冠軍、經歷總冠軍遊行，這真的很不可思議；但那段時間在紐約發生的事，是我無法再次經歷的，甚至很多NBA球員都無法體驗到的，真的是獨一無二的。」

林書豪認為，能有這股「林來瘋」時刻，一切都是建立在球迷的力量上，因此每當他回想到這些事情，臉上總是會露出燦爛的笑容。

「那是最特別、最寶貴的時刻。」林書豪說道，「但說到那段時間最大的遺憾，就是我沒有享受當時的每一刻。我當時還太年輕也不成熟，太專注在眼前事物，不懂的珍惜，之後的球季我很受挫，面臨傷病無法繼續留在紐約，但還是很感謝這一切，這一切的意義都太特別了。」

林書豪 林來瘋 NBA

延伸閱讀

NBA／當年不想離開尼克 林書豪：曾希望火箭降低報價

NBA／評聯盟控衛牽扯KD 林書豪遭美媒狠酸

NBA／尼克首回顧林來瘋 林書豪拍片鼓勵捐款助紐約

相關新聞

NBA／林來瘋曾席捲全球 林書豪遺憾未好好享受當下

「哈佛小子」林書豪日前接受訪問談到在紐約時的那段經歷，雖然經歷了「林來瘋」旋風時期，但他坦言，自己沒有好好享受當時的每一...

NBA／聯盟宣布選秀樂透抽籤、體測無限期延後

受到新冠肺炎疫情影響，NBA除了全面停賽外，相關時程也都受到波及，今天NBA發表聲明，原訂五月要進行的選秀樂透抽籤日及選...

NBA／無論本季能否復賽 傳聯盟都考慮12月展開新季

ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天報導，據消息人士透露，聯盟正在討論將2020-21...

NBA／祝吉安娜14歲生日快樂 凡妮莎：每天都好想你

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在今年初因空難驟逝，包含他的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）在內...

NBA／熱火總裁認為球隊具奪冠實力 皮爾斯不以為然

熱火隊總裁萊里（Pat Riley）日前表示，熱火已經是一支冠軍級別的球隊，並希望本季就能衝擊總冠軍；但這個言論卻遭塞爾...

NBA／評聯盟控衛牽扯KD 林書豪遭美媒狠酸

前暴龍球員林書豪轉戰CBA，近期活動中評NBA最強控衛，林書豪給出現任籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）空降勇士前的柯瑞（Stephen Curry），以及杜蘭特離開雷霆後的衛斯特布魯克（Ru

NBA／公牛王朝解體非總管之過 巴克利：老闆只想省錢

喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）上映以來，不少人都把造成公牛王朝解體的「劊子手」指向總管克勞斯（Jerry Krause）。不過，名人堂球星巴克利

NBA／不再參加灌籃大賽 葛登：專注季後賽

生涯參加過3次灌籃大賽的葛登（Aaron Gordon），其中2度在決賽飲恨，無緣登頂。特別是在今年灌籃大賽中，葛登與瓊斯（Derrick Jones Jr.）一路廝殺到最後，結局卻在評分爭議中畫下句

NBA／退不退役舉棋不定 卡特：布萊恩讓我下定決心

43歲老將卡特（Vince Carter）日前接受《運動畫刊》採訪時透露了決定退役的心路歷程，他表示做這個決定很艱難，因為他曾說過自己要打到不能打為止，但布萊恩（Kobe Bryant）的建議給他了很

NBA／西蒙斯揭投三分心路歷程 安比德持續鼓勵

三分外線一直以來都是西蒙斯（Ben Simmons）的「罩門」，3年職業生涯出手次數累積僅23次，直到今年賽季才投進個人第一顆三分球。76人總教練布朗（Brett Brown）為了鼓勵他投籃，甚至還用

NBA／封館期維持體態 巴特勒自曝體脂率4.96%

邁阿密熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在個人IG上放了一段影片，裡頭帶到了自己的體脂率，竟然低到僅有4.96%，可說是非常驚人的數字。 巴特勒還在影片上面下了註解：「麻煩幫忙跟史

NBA／年幼初見喬丹 爵士柯利自爆嚇到啞口無言

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）首播引發廣大討論，球員接二連三公開分享自己跟喬丹曾發生的小插曲。爵士隊後衛柯利（Mike Conley

熱門新聞

NBA／評聯盟控衛牽扯KD 林書豪遭美媒狠酸

中職／王維中、郭俊麟加入猿隊 最快5日二軍出賽

NBA／當年不想離開尼克 林書豪：曾希望火箭降低報價

NBA／退不退役舉棋不定 卡特：布萊恩讓我下定決心

NBA／國王想選Kobe卻被拒絕：他只想效力湖人

NBA／公牛王朝解體非總管之過 巴克利：老闆只想省錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。