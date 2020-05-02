NBA／祝吉安娜14歲生日快樂 凡妮莎：每天都好想你

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在今年初因空難驟逝，包含他的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）在內的機上九人全數罹難，今天是吉安娜14歲生日，凡妮莎（Vanessa Bryant）在IG發文祝女兒生日快樂，「我每天都好想念你，多希望睡醒時，你能在我身邊」。

布萊恩在今年初搭乘私人直升機卻碰上意外，逝世的消息震驚全世界，罹難者還包含他的二女兒吉安娜，儘管已經過了一段時間，遺孀凡妮莎對親人的離開仍深陷悲痛之中。

美國時間5月1日是吉安娜的生日，儘管她因意外過世，家人仍沒忘記這一天，凡妮莎在社群上發文，祝自己的寶貝女兒「Gigi」14歲生日快樂。

凡妮莎寫道：「祝我甜美的寶貝女兒吉安娜14歲生日快樂，媽媽對你的愛一直多過於我所表現出來的，你永遠是我靈魂的一部分，我每天都好想你，多希望睡醒時你能在我身邊，我想念你的微笑、擁抱和你的笑聲，我想念關於你的一切，Gigi我很愛你。」

布萊恩的大女兒納塔莉雅（Natalia Bryant）也祝妹妹生日快樂，「14歲生日快樂，我每天都想念你的微笑，但我知道你和爸爸都在天堂一直微笑著看著我們。」

此外，凡妮莎說，吉安娜非常喜歡帶著一條紅色手環，幾乎所有照片中都能看到這條手環身影，而紅色也代表愛與生活，因此她也宣布，正在努力讓吉安娜生前最喜歡的手環投入生產，所有款項所得都將用於曼巴體育基金會（Mamba & Mambacita Sports Foundation）。