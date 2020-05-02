NBA／無論本季能否復賽 傳聯盟都考慮12月展開新季

ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天報導，據消息人士透露，聯盟正在討論將2020-21年球季開幕延至12月，且無論是本季是否能夠恢復並完整進行，聯盟的想法和計畫都朝著延後下季開幕的方向前進。

隨著球隊所有層面的人愈來愈支持新球季延後開打的想法，NBA主席席佛（Adam Silver）今天繼續與NBA理事會成員討論2020-21年球季延後至12月開打，與本季是否能順利復賽無關。

NBA今天宣布無限期延後選秀樂透抽籤日及選秀體測，儘管原訂6月25日的選秀會日期仍未宣布延期，但外界都相信延期只是時間問題，目前有消息傳出選秀會可能會在八月或九月進行。

消息人士透露，聯盟希望延後下一季開幕日期的最主要原因，是希望能爭取更多時間，讓球迷有更多場次、機會能進場看球，不過目前仍沒有任何關於賽程的既定計畫，相關討論都還會繼續。

不過一位NBA理事會成員表示，假如新球季在12月展開，但不代表球迷可以在那時回到球場觀賽，「或許要等到明年三月就可開放球迷進場。」