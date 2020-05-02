NBA／聯盟宣布選秀樂透抽籤、體測無限期延後

受到新冠肺炎疫情影響，NBA除了全面停賽外，相關時程也都受到波及，今天NBA發表聲明，原訂五月要進行的選秀樂透抽籤日及選秀體測將無限期延後，選秀會也可能延至八月或九月。

原本2020選秀樂透抽籤將在美國時間本月19日於芝加哥進行，選秀體測則是在21至24日展開，不過在疫情仍未結束的情況下，NBA至今仍沒有明確復賽時間表，相關活動也只能延期舉行。

但這兩場活動延期日期仍未定，聯盟表示，確切日期會在日後公布，也會持續關注疫情發展狀況，密切與公共衛生專家、政府保持聯繫。

《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）分析認為，「從中可得到的積極訊息是，NBA延後選秀樂透抽籤日，再次印證了聯盟希望恢復本季賽事，因為聯盟不能在賽季排名沒有確定的情況下，就舉行樂透抽籤儀式。」